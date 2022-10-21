C朗IG發文表心跡 傳拒披甲被內部禁賽

英超球會曼聯球星C朗拿度被指在日前聯賽中拒絕後備上陣，更提前離開球場，結果遭球會宣布把他排除在周末賽事大名單。C朗事後在社交平台發文，表明自己會繼續為曼聯作出最大貢獻，但他未有就提前離場一事道歉。

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曼聯（Manchester United）周四（20日）發出聲明，指C朗拿度（Cristino Ronaldo）不會登上周六（22日）對陣車路士（Chelsea）陣容名單，其餘球員照常準備本周聯賽。英媒指會方決定是表明支持領隊坦赫格（Erik ten Hag），懲罰C朗周中聯賽拒絕上陣及提前離場的行為。

坦赫格否認C朗不會出戰車路士與拒絕後備上陣與提早返回更衣室有關，他堅稱自己無留意當日C朗是否早走，仍要求C朗到訓練場報到。然而，C朗據報未有隨一隊訓練。

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C朗同日在Instagram發文，少有地披露自己心跡，但他始終未有就當日提早離開道歉。C朗表示，在自己職業生涯中一直嘗試與隊友﹑職員及教練和平共事，而且他對此始終如一，態度未曾改變。

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C朗稱自小眾多年長及有經驗球員是自己的重要榜樣，他亦一直希望為自身及其他年輕球員樹立榜樣。但他指不幸地情況並非永遠如此，現時的氣氛不容許大家繼續做個好榜樣。

C朗表明，現時他會繼續努力訓練，支持隊友及做足準備為每一場賽事付出全部。他強調不會被壓力打敗，而身為曼聯一分子，相信隊內會再次團結一致。

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責任編輯：吳漢培

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