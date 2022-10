英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相

卓慧思宣布辭任英國首相及保守黨黨魁後,執政僅45日為史上最「短命」首相。英國首席捕鼠大臣拉里隨即於網上發文抽水。拉里聲稱連國王都要自己做首相,諷刺保守黨導致政治陷入一片混亂。

英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相 【下一頁】

拉里(Larry the cat)的非官方Twitter帳戶周四(20日)晚發文表示:

國王已經叫我做首相,因為呢種亂局已經持續得夠耐。 (The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.)

帖文更附上一張拉里在首相府門外的照片,而有人用修圖軟件在拉里面前加上一個講台。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

拉里一直深受網民喜愛,拉里發這則帖文短短一小時內,已獲得超過7萬人點讚和1.5萬次轉發,累計目前有33.5萬人點讚及5.9萬人轉發。

由於拉里自2011年進駐首相府以來,已見證了卡梅倫(David Cameron)、文翠珊(Theresa May)、約翰遜(Boris Johnson)及卓慧思(Liz Truss)4名首相離任,被外界戲稱為首相府真正的主人。

此外,拉里的非官方Twitter帳戶簡介已加上一句「等緊我嘅第五任首相」(Awaiting my fifth Prime Minister),明顯是諷刺卓慧思做唔長。

英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁? 【下一頁】

拉里的Twitter帳戶也不時發文對政治人物抽水。例如約翰遜7月因派對門事件遭逼宮時,拉里也發文表態:「我憑良心已經無辦法再同呢位首相一齊住,一係佢走,一係我走。」(I can no longer, in good conscience, live with this Prime Minister. Either he goes, or I do.)

而且拉里與卓慧思也有「牙齒印」。卓慧思本月初與丹麥首相弗雷德里克森(Mette Frederiksen)會面時,向對方介紹拉里。

不過當卓慧思伸手撫摸拉里時,後者當眾落卓慧思面子,保持一貫「冷漠」轉身離開。

緊貼地緣政治變化,立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯:鄭錦玲