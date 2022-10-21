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英首席捕鼠大臣都抽卓慧思水：國王要我做首相

環球社會熱點 12:24 2022/10/21

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卓慧思宣布辭任英國首相及保守黨黨魁後，執政僅45日為史上最「短命」首相。英國首席捕鼠大臣拉里隨即於網上發文抽水。拉里聲稱連國王都要自己做首相，諷刺保守黨導致政治陷入一片混亂。

英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相 【下一頁】

拉里（Larry the cat）的非官方Twitter帳戶周四（20日）晚發文表示：

國王已經叫我做首相，因為呢種亂局已經持續得夠耐。

（The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough.）

帖文更附上一張拉里在首相府門外的照片，而有人用修圖軟件在拉里面前加上一個講台。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

拉里一直深受網民喜愛，拉里發這則帖文短短一小時內，已獲得超過7萬人點讚和1.5萬次轉發，累計目前有33.5萬人點讚及5.9萬人轉發。

由於拉里自2011年進駐首相府以來，已見證了卡梅倫（David Cameron）、文翠珊（Theresa May）、約翰遜（Boris Johnson）及卓慧思（Liz Truss）4名首相離任，被外界戲稱為首相府真正的主人。

此外，拉里的非官方Twitter帳戶簡介已加上一句「等緊我嘅第五任首相」（Awaiting my fifth Prime Minister），明顯是諷刺卓慧思做唔長。

英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？ 【下一頁】

拉里的Twitter帳戶也不時發文對政治人物抽水。例如約翰遜7月因派對門事件遭逼宮時，拉里也發文表態：「我憑良心已經無辦法再同呢位首相一齊住，一係佢走，一係我走。」（I can no longer, in good conscience, live with this Prime Minister. Either he goes, or I do.）

而且拉里與卓慧思也有「牙齒印」。卓慧思本月初與丹麥首相弗雷德里克森（Mette Frederiksen）會面時，向對方介紹拉里。

不過當卓慧思伸手撫摸拉里時，後者當眾落卓慧思面子，保持一貫「冷漠」轉身離開。

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責任編輯：鄭錦玲

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