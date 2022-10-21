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【GOOG】YouTube Premium加價、6地區先行　美國家庭版加價28%、VPN熱點阿根廷加價3倍

新經濟追蹤 12:12 2022/10/21

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【GOOG】YouTube Premium加價、6地區先行　美國家庭版加價28%、VPN熱點阿根廷加價3倍

Alphabet（美：GOOG）旗下影片平台YouTube在2018起引入無廣⁠告和音樂串流訂閱服務「YouTube Premium」。YouTube最新向至少6個地區用戶公布11月起加價，除了美國家庭版YouTube Premium加價28%至每月22.99美元，用戶以VPN跨區訂閱的熱門地區－阿根廷、土耳其，月費更以接近倍數上升。

YouTube 在大部分加價地區只調整家庭版訂閱收費，個人版則未有加價，加價情以下：

地區 加價情況 加價後月費折合港元價格
美國 家庭版：17.99美元->22.99美元 家庭版：180.46港元
加拿大 家庭版：17.99加幣->22.99加幣     家庭版：130.95港元
英國 家庭版：17.99英鎊->19.99英鎊   家庭版：202.22港元
日本 家庭版：1780日圓->2280日圓 家庭版：119.01 港元
阿根廷 個人版：119披索->389披索
家庭版：179披索->699披索		 個人版：19.89港元
家庭版：35.74港元
土耳其 個人版：16.99里拉->29.99里拉 個人版：12.66港元

香港版YouTube Premium方面則未有變動，個人版每月收費68元，家庭版每月收費98元，可供5名家庭成員使用。

加價後，美加英日等發達地區家庭版月費較香港高出兩成以上。至於阿根廷家庭版YouTube Premium雖然加價2.9倍，但加價後折合月費僅35.74港元，依然遠低於其他地區。

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

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編輯：麥德銘

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