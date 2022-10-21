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【香港品牌】本地手作小店主打紙雕夜燈　疫下調整營運　生意不跌反升3成

商業 12:40 2022/10/21

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慢覓陳皮計劃推出紙雕燈籠的DIY材料包，主攻親子顧客。（郭浩欣攝）

不少年輕人創業的起點，亦是手作品牌。要在芸芸產品中突圍而出，必須要有獨特的策略及定位。主打紙雕夜燈的小店「慢覓陳皮」疫情下多方面調整營運方針，看好今年生意錄2至3成增幅。

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慢覓陳皮創辦人馮家敏（Ashlie）在幾年前，原本打算參與電影製作，擔任美術助理。在等待正式開始工作的2至3個月間，她為打發時間而開始研究紙雕，並製作小夜燈，成功創立自己的品牌。

高峰期每月生意額破10萬

現時品牌的收入來源有三：（1）現成紙雕夜燈及訂製產品、（2）機構工作坊，及（3）私人工作坊；前兩項各自佔總收入的4成。馮家敏透露，產品訂單比較浮動，高峰期由9月開始，至翌年的2月情人節為止；平均每月有110至120宗訂單，每月生意額可超過10萬元。

作為正在發展的小品牌，慢覓陳皮持續檢討營運模式，令品牌可步向成功。以機構工作坊為例，馮家敏指每次教班後，她亦會與導師及助手檢討。馮續指，初次上課後才發現，原來她們認為很簡單的打結，對某些學員而言亦是十分困難。因此品牌逐步改良課堂內容，除了預先處理部分較複雜的工序外，馮家敏亦會在講解一些較細緻的步驟時，亦會配合投影片及圖片解釋，令不同階段的學員亦能掌握。

材料包專攻親子客

另一方面，小品牌資金有限，慢覓陳皮亦不例外。因租金高昂，現時品牌的工作室位於工廠區，而且空間較狹窄。隨著品牌逐步成長，馮家敏發現有不少家長即使有興趣報名參加工作坊，亦因為工作室的地點而卻步。於是她計劃推出紙雕燈籠的DIY材料包，主攻這批親子顧客，即使在家中亦能體驗這手工藝。

雖然各項社交距離措施逐漸解除，港人甚至再次外出旅遊，對本地商戶帶來壓力，不過慢覓陳皮卻看好今年生意額將會繼續錄得2至3成增長。馮家敏解釋，疫情後不論是團體或私人訂單，亦高於疫前水平約3成。今年中秋節後，品牌亦已陸續接到聖誕節、新年檔期預約；亦有更多企業客戶訂購紙雕夜燈成品。

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記者：葉泳珊

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