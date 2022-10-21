【專家點睇】興證張憶東 短期彈得快勿高追 明年更看好信息科技

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，中國長期機遇值得期待，不要因為短期外部複雜的形勢，海外資本市場的熊市，以及個別國家出現了或多或少程度上的金融風險而過度悲觀，也不必因疫情或者短期經濟增長的數值而過度悲觀。「我們要風物長宜放眼量，還是要考慮到中國龐大的內需，廣袤的市場，立足於中國世界第二大經濟體，我們在全球具有優勢的競爭力。」

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而結構性的機會還是會新興製造業入手。他說：「更多的導向要順着政策的一個方向，社會資源向哪裡優化配置，市場機會就在哪裡，按照這樣一個樸素理念去找機會。」明年而言，他更看好是信息科技，但其基本面要到明年才能改善，故「短期的反彈彈得快了，不要去追高，哪怕我們明年覺得不錯的信息科技、信創，還是要牢牢把握住性價比、估值和盈利的匹配度」。

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從布局的角度，立足於明年甚至未來數年，未來數年「科技自立自強」的重要性將進一步提升。後續「數字中國」的建設戰略又要進一步得到深化，相關產業將會在明年或者以數字中國，或者以新基建的名義不斷的推進，帶來很多的細分領域不斷孵化，格局也不斷重塑。還有國防科技，是中國先進製造業最重要的領頭羊之一，因在實現建軍百年的奮鬥目標，加快建設世界一流軍隊的目標下，整個國防科技、武器裝備、航空航天領域的高景氣有望長期持續。

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撰文：林衛