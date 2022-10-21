  • 27°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 12:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專家點睇】興證張憶東 短期彈得快勿高追 明年更看好信息科技

股樓投資 11:46 2022/10/21

分享：

分享：

興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，中國長期機遇值得期待，不要因為短期外部複雜的形勢，海外資本市場的熊市，以及個別國家出現了或多或少程度上的金融風險而過度悲觀，也不必因疫情或者短期經濟增長的數值而過度悲觀。「我們要風物長宜放眼量，還是要考慮到中國龐大的內需，廣袤的市場，立足於中國世界第二大經濟體，我們在全球具有優勢的競爭力。」

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

而結構性的機會還是會新興製造業入手。他說：「更多的導向要順着政策的一個方向，社會資源向哪裡優化配置，市場機會就在哪裡，按照這樣一個樸素理念去找機會。」明年而言，他更看好是信息科技，但其基本面要到明年才能改善，故「短期的反彈彈得快了，不要去追高，哪怕我們明年覺得不錯的信息科技、信創，還是要牢牢把握住性價比、估值和盈利的匹配度」。

【延伸閱讀】第4季部署：大摩下調恒指明年中目標至19400點 看好17隻港股值博反彈，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

從布局的角度，立足於明年甚至未來數年，未來數年「科技自立自強」的重要性將進一步提升。後續「數字中國」的建設戰略又要進一步得到深化，相關產業將會在明年或者以數字中國，或者以新基建的名義不斷的推進，帶來很多的細分領域不斷孵化，格局也不斷重塑。還有國防科技，是中國先進製造業最重要的領頭羊之一，因在實現建軍百年的奮鬥目標，加快建設世界一流軍隊的目標下，整個國防科技、武器裝備、航空航天領域的高景氣有望長期持續。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：林衛

開啟hket App，閱讀全文
股票 張憶東 中國

上一篇文章

【券商點睇】靜待加息結束改善風險偏好 港交所受累交投低迷

下一篇文章

【裝修攻略@iM網欄】 買料心得 裝修購物貼士與陷阱（下）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【STEAM教育】叮叮科創「創新與智慧城市獎學金」 全港甄選20位中學生免費就讀MIT Node課程 本月28日前接受學校提名申請
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【空氣污染】空氣質素健康指數風險級別或達嚴重水平 環保署籲市民減少在戶外逗留時間
【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平
【有相睇】新都城兩房580萬成交 樓價時光倒流至2017年水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款