【券商點睇】靜待加息結束改善風險偏好 港交所受累交投低迷

天風證券指，受宏觀經濟萎靡以及海外流動性收緊影響，投資者風險偏好降低，當前港股市場市值和交易量均處於2020年初以來低點。港交所（00388）最新業績顯示，第三季大市日均交易額為976億元，按年、按季分別下降41%和25%，交投活躍度持續低迷。其中，股票現貨日均交易額按年、按季下挫43%和26%。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

不過，該行認為港交所現在股價對應今年預測市盈率僅為32倍，基本已充分反映下行業績預期，可靜待加息周期結束後，市場風險偏好反彈帶來的港交所業績，加上估值雙重提升，維持「買入」評級。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

另外，天風證券指中概股由第二上市轉為雙重主要上市的趨勢不斷加強，6月、10月再鼎醫藥（09688）、嗶哩嗶哩（09626）轉為主要上市，阿里巴巴（09988）亦宣布計劃轉為雙重主要上市。同時，轉為在港主要上市後，符合條件的公司股票可被納入港股通，有望驅動港交所的日均交易額回升。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：林衛