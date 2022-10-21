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【券商點睇】靜待加息結束改善風險偏好 港交所受累交投低迷

股樓投資 12:28 2022/10/21

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天風證券指，受宏觀經濟萎靡以及海外流動性收緊影響，投資者風險偏好降低，當前港股市場市值和交易量均處於2020年初以來低點。港交所（00388）最新業績顯示，第三季大市日均交易額為976億元，按年、按季分別下降41%和25%，交投活躍度持續低迷。其中，股票現貨日均交易額按年、按季下挫43%和26%。

【同場加映】溫股知新：恒指初步回穩 好股仲係難搵

不過，該行認為港交所現在股價對應今年預測市盈率僅為32倍，基本已充分反映下行業績預期，可靜待加息周期結束後，市場風險偏好反彈帶來的港交所業績，加上估值雙重提升，維持「買入」評級。

【延伸閱讀】第4季部署：星展下調恒指12個月目標至20800點 另推薦10隻首選港股，請按【見下頁

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另外，天風證券指中概股由第二上市轉為雙重主要上市的趨勢不斷加強，6月、10月再鼎醫藥（09688）、嗶哩嗶哩（09626）轉為主要上市，阿里巴巴（09988）亦宣布計劃轉為雙重主要上市。同時，轉為在港主要上市後，符合條件的公司股票可被納入港股通，有望驅動港交所的日均交易額回升。

【同場加映】青姐話：港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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撰文：林衛

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香港交易所（00388） 港股 買入

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