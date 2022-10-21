【行業點睇】成本降提振國內外需求 儲能業明年進爆發期

安信證券認為，去年全球儲能市場正式步入快速成長階段，海內外長期裝機預期空間打開，而今年歐洲電價大幅上行刺激戶用儲能需求爆發，但因原材料價格高壓制了部分大型儲能項目裝機需求，至2023年上游原材料價格拐點漸近，前期積壓項目或將加速啟動，行業整體增速有望再上台階。

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中國需求方面，隨着國家、地方層面儲能政策的密集出台，各環節儲能發展模式在探索中逐步走向成熟。中短期內，新能源配儲要求為國內儲能市場核心驅動因素，有望貢獻較大增量。考慮到2023年光伏組件、儲能電池價格有望回落，預計項目建設節奏將明顯加快。

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另今年海外大型儲能項目收益端上行幅度小於成本端，壓制裝機需求，2023年情況或迎反轉。一方面，電價上漲後，海外儲能項目收益空間明顯上升，另一方面上游原材料價格有望迎來回落，2023年海外大儲裝機增速彈性或超戶用儲能。由於儲能市場競爭格局趨於激烈，格局清晰的細分環節及海外市場盈利能力更佳。相對而言，現階段電池及溫控環節的格局較為集中。

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撰文：林衛