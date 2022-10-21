中國債市穩健  無懼潛在政策轉向

今年環球市場明顯出現極端波幅及混亂，固定收益資產錄得雙位數字虧損。即使面對阻力，中國債券仍保持強韌，年初至今表現領先。我們相信中國債券的基本因素維持利好，即使未來貨幣政策有機會逆轉，可望成為具吸引力的刺激因素，支持中國債券繼續表現領先。

踏入2022年最後一季，投資者應仔細審視中國債市，並回顧其年初至今的表現。在環境金融市場受壓的情況下，投資者對後市極為看淡。面對極端的市場波幅及宏觀阻力，我們認為中國債券市場的韌性和高流動性使其表現優秀，跑贏新興市場及亞洲債市，以及核心美國和歐盟政府債券。今年首九個月，中國在岸政府債券的回報為負7.2%，環球綜合債券則為負19.9%。以外匯對沖計算，人行兩次減息，合共下調利率20點子，支持中國債券錄得2.3%的正回報。

綜觀眾多投資組合，中國在岸債券是唯一錄得正回報的資產類別，同時在嚴峻的市場壓力下，亦提供有效的流動性緩衝。經波幅調整後，中國債券亦表現領先，因其與固定收益市場其他範疇的相關性偏低。

儘管中國在岸政府債券及優質投資級別債券的表現相對穩定，但信貸風險較高的中國美元高收益債券在今年初至今大幅下挫37%。經歷過去30年來最嚴峻的中國房地產跌市後，除了少數最保守的發展商外，大部份私人房地產發展商均著手重組架構，並可能出現違約情況。

雖然現時與中國房地產高收益債券全面復甦尚有一段距離，但鑑於市場出現史無前例的拋售，個別債券的估值顯得吸引。

展望後市，我們密切注視重要的政策轉向，這些政策轉向可望帶動中國債券市場揚升，包括「經濟重啟」，我們預期中國於2023年分段退出新冠病毒「清零」政策，可望促使中國經濟穩步復甦。另外，內地全速推進政策支持，有助加大應對經濟疲弱和中國房地產跌市的政策支持力度，有助顯著改善與中國相關的風險資產前景。美國通脹動力回軟及聯儲局的緊縮周期可能轉向，亦有望提振環球市場信心。

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