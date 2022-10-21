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【虛擬世界盃】港企推NFT足球策略遊戲　送英超門票及PS5遊戲機

科技 12:00 2022/10/21

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首季賽事「HolyShxxt!!區塊鏈世界盃2022」將於10月31日至12月17日舉行。（HolyShxxt!!）

世界盃11月開鑼，香港球迷已十分期待今屆賽事。為讓球迷感受更濃厚的足球氣氛，香港區塊鏈遊戲平台「HolyShxxt!!」推出NFT足球策略遊戲《HolyShxxt!! Stadium》，並舉辦虛擬世界盃比賽，參賽者將有機會贏取英超門票及PlayStation5遊戲機。

以《Football Manager》為藍本

HolyShxxt!!團隊以足球策略遊戲《Football Manager》為藍本，開發《HolyShxxt!! Stadium》遊戲平台。HolyShxxt!!的NFT作品同時是遊戲角色，持有者將扮演球會領隊（Manager）或球員經理人（Agent）角色，並派出手上NFT球員，與各地玩家的球員NFT合組足球隊作賽。

【NFT】婦女基金會將拍賣 NFT　藉科技推動性別平等

將於10月31日至12月17日舉行

首季賽事「HolyShxxt!!區塊鏈世界盃2022」將於10月31日至12月17日舉行。每名參與該賽事的玩家將依名次及手上NFT球員的心理質素值（Mentality）賺取平台虛擬貨幣Key0Coin。

此外，冠軍球會的球員經理人們，會由其球員NFT代表參與大抽獎，並有機會贏取終極大獎的英超賽事門票及旅費資助，總值港幣1萬元，亦可選擇獲取PlayStation 5遊戲機連FIFA 2022遊戲。

【NFT】CNN宣布旗下NFT交易平台關閉　持有者揚言控告

至於二、三獎則是HolyShxxt!!的周邊藝術商品兩份，其餘每位經理人則會獲空投（airdrop）球員NFT乙款。

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責任編輯：陳卓賢

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