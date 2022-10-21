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英媒慶祝生菜勝利 卓慧思成史上最短命首相

環球社會熱點 11:17 2022/10/21

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英國首相卓慧思自推出迷你財政預算案後，引來大量批評導致相位不穩，最終周四（20日）宣布辭職，成英國史上在位時間最短首相。有英國媒體此前直播生菜變腐過程，計算卓慧思會否更早下台。英媒在卓慧思宣布辭職後亦立即更新，宣布生菜取勝。

英國新首相最快下周一揭盅 約翰遜會否角逐保守黨魁？ 【下一頁】

英媒《每日星報》（The Daily Star）上周五（14日）在YouTube開設直播，在台上放置生菜及卓慧思（Liz Truss）個人相片，詢問觀眾合何者可保存更長時間。翌日再為生菜戴上假髮等裝飾，並添置英國國旗等，吸引大量民眾關注。

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據報卓慧思周四在唐寧街首相府外宣布辭職時，時值直播開播第7日。社交平台Twitter上亦有逾1.2萬人觀看影片，片刻後觀眾數目更逾2.1萬人。

英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版） 【下一頁】

《每日星報》隨即亦在影片中播出國歌《天佑國王》，畫面中亦出現一隻手將卓慧思相片按在桌面上，背面朝上，標題亦改成「生菜較卓慧思堅持得更久」（The lettuce has outlasted Liz Truss）。生菜上方亦放置一個小塑料頭冠，不少網民皆表示歡呼。

生菜保質期比喻源於《經濟學人》的一篇專欄文章，指除去英女王離世的10日哀悼期，卓慧思上台7日後就已權威盡喪，與生菜保質期相約。卓慧思上任45日後就宣布辭職，成英國史上任期時間最短的首相。

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責任編輯：李俊儀

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