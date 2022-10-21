▲ 【解碼｜中移動】中移動績後遭瑞銀降目標價 野村引管理層有信心股息提升

中國移動 （00941） 周四公布第三季業績，季度收入按年增10.5%，但盈利僅增1.5%，較上半年增長放慢。普遍券商認為中移動收入表現符合預期，惟銷售支出按年增24%推高營運支出，令純利表現較預期差。原予中移動目標價高於同業的瑞銀趁業績後調低目標價，由原先看80元，降至77元。

瑞銀認為，中移動上季銷售支出按年明顯增加，主要受擴展DICT（數據、資訊和通訊技術）業務所致。該行預計，宏觀經濟轉弱下，DICT業務收入增長料不及原先估計理想，調低今年至2024年盈利預測1%至2%。

不過，瑞信補充，今年中移動股息收益率可逾9厘，料明年每股派息可再增15%。

野村也引述管理層指，中移動資本開支上升周期會於今年結束，有信心可提升股息率，續予目標價61元和「買入」評級。

中移動今早低開1.8%，低見49.2元，其後股價回穩。至上午11時10分，中移動暫報49.7元，成交近6億元。

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編輯：麥德銘