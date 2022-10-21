【解碼｜中移動】中移動績後遭富瑞、瑞銀降目標價　齊看好股息率逾9厘

▲ 【解碼｜中移動】中移動績後遭瑞銀降目標價 野村引管理層有信心股息提升

中國移動 （00941） 周四公布第三季業績，季度收入按年增10.5%，但盈利僅增1.5%，較上半年增長放慢。普遍券商認為中移動收入表現符合預期，惟銷售支出按年增24%推高營運支出，令純利表現較預期差。瑞銀、富瑞都趁業績後調低中移動目標價，惟仍看好中移動股息回報吸引。

瑞銀認為，中移動上季銷售支出按年明顯增加，主要受擴展DICT（數據、資訊和通訊技術）業務所致。該行預計，宏觀經濟轉弱下，DICT業務收入增長料不及原先估計理想，調低今年至2024年盈利預測1%至2%。

不過，瑞銀補充，今年中移動股息收益率可逾9厘，料明年每股派息可再增15%，該行輕微調低目標價，由80元降至77元。

野村也引述管理層指，中移動資本開支上升周期會於今年結束，有信心可提升股息率，續予目標價61元和「買入」評級。

富瑞：中移動10厘股息「好吸引」

富瑞最新報告指，中移動季度盈利遜預期，認為受內地個別城市封控和營銷成本上升影響，最新將目標價由67.72元降至61.95元，主要因應該行輕微調整盈利預測和人民幣匯價較弱影響。該行強調，中移動目前股價僅是明年預測盈利的6.7倍，料中移動將增加派息比率至70%，股息率將達10.4厘，直言相當吸引（Still Very Attractive）。

富瑞分析，中移動第三季服務收入按年增7.8%，較上半年增長8.4%為弱，但情況屬預期內。相反，營運支出和折舊攤銷費用升幅較預期多，令EBITDA、盈利遜預期，預計與中移動增加零售市場、工業互聯網業務推廣有關。

該行續看好工業互聯網業務前景，分析中移動今年77%資本開支與核心電訊業務相關的無線和轉輸網絡投資，餘下部分僅一半是直接與工業互聯網業務掛鈎，認為工業互聯網的投入資本回報率（ROIC）會隨收入規模增加而擴大。

富瑞補充，即使該行看好中移動估值和股息回報理想，但更為看好中電信 （00728） ，並歸因於三大因素：

1）中電信工業互聯網風險回報更高；

2）中電信目前擁有200MHz頻寬的5G頻譜，較中移動只有160MHz更多，長遠可令數據轉送速度更快；

3）預期中電信將啟動回購計劃。

中移動今早低開1.8%，低見49.2元，其後股價回穩。中移動半日暫報49.65元，跌0.9%，成交6.5億元。

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編輯：麥德銘