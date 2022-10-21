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英國新首相最快周一揭盅 莫佩琳率先宣布參選（第三版）

環球政治 22:43 2022/10/21

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卓慧思宣布辭任英國首相及保守黨黨魁，保守黨將會選出新任黨魁。保守黨黨魁選舉提名期已開始，參選人最少需要獲黨内100名議員提名，前首相約翰遜會否參選成為焦點。英媒預計最快下周一（24日）就能揭曉新首相人選。

英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版） 【下一頁】

（第三版新增莫佩琳率先宣布參選）

1922委員會（1922 Committee）主席布拉迪（Graham Brady）周四（20日）公布選舉程序，提名期由同日晚上展開，直至下周一（24日）當地下午2點（本港晚上9點）。參選人將需要最少100名保守黨議員提名才能角逐選舉。

  • 保守黨黨魁選舉有何流程？

如果有三人達到參選門檻，保守黨國會議員需要進行兩輪投票。首輪投票將於下周一當地下午3點半（本港晚上10點半）舉行，結果會於6點公布（本港翌日凌晨1點）公布。

當淘汰得票最少的候選人後，該黨議員會進行一次指示投票，結果料於晚上9點（本港翌日清晨4點）公布。

如果屆時票數較少的候選人主動退出，另一名候選人將會立即當選新黨魁及成為首相。否則的話，保守黨員會於網上投票，投票時間會於下周五（28日）上午11點（本港傍晚6點）結束，並於同日公布結果。

柏斐文傳曾與卓慧思爭執個半鐘 再遭對方炒 【下一頁】

  • 甚麼情況下無需舉行選舉？

如果只有一名參選人達到100名黨内議員提名的門檻，該人就可自動當選保守黨魁及成為新首相，無需再舉行一次選舉。

熱門人選

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前首相約翰遜（Boris Johnson）被視為熱門之一，外界關注他會否參選重返首相府，但他尚未公布參選意向。現任財相侯俊偉（Jeremy Hunt）及前內閣事務大臣高文浩（Michael Gove）都表明不會參選。

愛爾蘭博彩公司Paddy Power的賠率顯示，前財相辛偉誠（Rishi Sunak）為選舉大熱，賠率為5賠4。次熱門為約翰遜，賠率由周四的1賠13，周五跌至8賠13。

樞密院議長兼下議院領袖莫佩琳（Penny Mordaunt）賠率為4賠7排第三，她周五亦宣布參選，為首位表態競逐黨魁之位。

國防大臣華禮仕（Ben Wallace）的賠率為2賠17，但他已公開表態，支持約翰遜再任首相。

另外，貿易大臣巴登諾克（Kemi Badenoch）的賠率為1賠20。前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）的賠率為1賠33。

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責任編輯：鄭錦玲

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