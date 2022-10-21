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【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現

股市 10:56 2022/10/21

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【全球經濟】「末日博士」魯賓尼：幾間規模大且具系統性公司或會倒下　另一個雷曼效應或出現

有「末日博士」之稱的魯賓尼（Nouriel Roubini）表示，加息帶來的市場和經濟痛苦將令央行難以承受，到頭來，它們會在通脹被壓制之前，就放棄緊縮貨幣政策。

魯賓尼指出，今年股市下跌超過20%、私募股權承壓、美國房地產降溫，以及信貸市場下滑，企業利用多年的低利率來增加債務，而現時即使是高級別債券的利率也來到多年來未見過的水平。

他直言，「這只是痛苦的開始。真正的痛苦尚未到來。然後一個主要金融機構可能在全球範圍內崩解，可能會有幾間規模大且具系統性的公司倒下。你可能會產生另一個雷曼效應，然後聯儲局將不得不退縮。你會遇到嚴重的經濟衰退，你會面臨金融市場的衝擊。他們肯定會退縮的」。

他又表示，由於負面供應衝擊持續發酵，即使是這種本質的深度衰退也不足以抑制通脹，甚至提醒道，「別忘了，經歷負面供應衝擊時，你就會陷入衰退和高通脹」。

魯比尼預測，結果將是迎來一個結合1970年代谷底和全球金融危機的時期。儘管他的通脹預測許多可歸結於短期內可能會緩解的供應壓力，但他認為更大的結構性障礙將出現，不但會降低潛在增長，並在未來幾年讓價格居高不下。

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編輯：姚卓然

經濟衰退 美股 加息 美國聯儲局 經濟 金融 金融機構

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