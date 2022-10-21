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【烏克蘭戰爭】美指伊朗向俄供襲烏無人機 派員訓練俄軍操作

環球政治 10:55 2022/10/21

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伊朗政府持續否認有向俄羅斯提供武器裝備，協助俄軍攻擊烏克蘭。美國政府宣稱，但伊朗不止向俄國提供襲擊烏克蘭的無人機，更派人到克里米亞訓練俄軍操作。歐盟及英國同意，向伊朗實施新制裁。

【烏克蘭戰爭】伊朗否認向俄提供無人機 強調一直支持和平 【下一頁】

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）周四（20日）表示，確認在克里米亞的俄軍曾操控伊朗製無人機，向烏克蘭多個地點發動自殺或襲擊，包括近日來在烏國首都基輔的多次攻擊。普賴斯指美國評估可靠資訊後認為，伊朗派人到當地訓練俄軍使用無人機。

伊朗政府﹑俄羅斯國防部及外交暫時未有就美方指控作出任何回應。但早前有伊朗官員坦承，伊朗會繼續向俄羅斯提供武器，包括短程彈道導彈。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，華府將動用所有手段，「揭露﹑阻礙及對抗」（expose, deter and confront）伊朗向俄羅斯提供武器。柯比稱美國將推出更多制裁，亦有考慮向烏克蘭提供防空系統。

【烏克蘭戰爭】烏全國限電一日 俄空襲發電廠影響 【下一頁】

柯比直指，伊朗已直接參與俄烏戰爭，透過提供武器殺害平民及摧毀民用基建。他批評俄伊可以繼續撒謊，但無法掩飾事實。柯比稱俄軍武器庫中不具備伊朗製無人機，俄軍亦不熟悉操作，近日襲烏出現的伊製無人機說明伊朗有協助俄軍。

歐盟指出，成員國亦同意向伊朗實施更多制裁。英國更祭出更多制裁，針對為俄羅斯供應伊朗製無人機的伊朗軍方高層及一間參與過程的公司。

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責任編輯：吳漢培

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