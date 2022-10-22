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【樂齡科技】AI機械人照顧失智症患者　減護理人壓力

14:00 2022/10/22

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來自丹麥的研究團隊指出，現今市場上的AI機械人的學習能力強大，還有療癒人心的效果，只是未開發應用於照顧失智症患者。

各地陸續透過科技減輕人口老化所帶來的挑戰，投入樂齡科技研發工作，失智症（又稱認知障礙症）正是備受關注的議題之一。據國際失智症協會（Alzheimer's Disease International，ADI）最新報告預計，2050年全球罹患失智症的人口高達1.39億，建議各國政府宜重視該議題，立即改善。報告亦有反映，有計劃的診斷後治療、護理及支援，均可顯著改善失智症患者的生活質素，惟眾多患者表示沒有獲得任何診斷後的支援服務。

雖然近年已有科企着手研究護理、復康輔助機械人，惟來自丹麥的研究團隊指出，現今市場上的AI機械人的學習能力強大，還有療癒人心的效果，只是未開發應用於照顧失智症患者。如果能夠拓展相關應用層面，將有望彌補護理人力資源不足，同時減輕家人及照顧者壓力。

該團隊早前開展相關研究項目，成員分別來自奧爾堡大學（Aalborg University）技術與健康科學系福祉科技實驗室、丹麥國家臨床註冊中心，以及奧爾堡長者創新部門，並且由丹麥國家衞生局資助進行。

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團隊研究期間，運用日本科企GROOVE X的AI機械人LOVOT，於丹麥3間設有專為失智症患者提供服務部門的療養院，協助照顧年齡介乎67至92歲，共42名失智症患者，並藉此觀察機械人與患者的互動情形。該研究成果早前刊登於醫學資訊期刊《JMIR Rehabilitation and Assistive Technologies》。該款機械人之前亦沒有在日本以外的任何臨床環境中進行過測試。

機械人多種感測器　能掌握環境狀態

該款AI機械人頭頂天綫搭載相機、麥克風、溫度、光照度、濕度等多種感測器，可以辨識與人類互動並且掌握環境狀態。另有20多個觸覺感測器遍布全身，配合深度學習技術，可感應主人互動模式，即時回應。例如被撫摸時會透過肢體、「眼神」表達開心；或者如小孩或寵物待在主人旁邊。

由於在研究期間遇上新冠疫情，因此該款AI機械人還與患者一起在禁足令下共處，總共進行了12周的小組測試。其中12人則另外分配進行了4周單獨測試，並且均由醫護專業人員協助進行，包括吃飯和起床等日常生活活動、陪伴、健康指導。數據蒐集方法包括使用世衞問卷，與醫護專業人員進行焦點小組訪談，觀察對情緒及行為的影響等。

模仿人類反應　患者多接受

研究結果指出，該機械人具有模仿人類作為反應和互動能力，多數患者因此都能接受該AI機械人，且在互動後出現更多正向臉部表情。研究人員指：

LOVOT被視為一種交流工具，可以激發、創造安全感並促進交流。

而醫護專業人員亦認為，其人工行為與患者的互動，看起來很自然。

還需要更長時間　探索潛力和局限

此外，樣本中另有10%人表示不喜歡機械人，反映並非所有長者都願意接受。團隊亦坦言研究存有限制：

我們的42名測試者中，只有9名男性。另一個限制是我們無法直接採訪居民的病情，不得不依賴醫護人員的觀察和數據；也沒有在這項研究中納入居民親屬的觀點。

而且是次僅為試點研究，需要使用更長時間和更大規模的AI機械人進行研究，以充分探索其潛力和局限。

記者：張寶燕

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