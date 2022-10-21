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【用戶私隱】Google遭德州司法部起訴　涉未經同意收集用戶生物特徵數據

科技 11:00 2022/10/21

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美國德克薩斯州（Texas）司法部指控Google違反該州的《捕獲或使用生物識別標識法》，涉嫌未經同意收集用戶生物特徵數據。（Google）

Google早前同意支付1億美元（約7.8億港元），以和解有關違反美國伊利諾伊州（Illinois）《生物特徵信息私隱法》的集體訴訟。但近日美國德克薩斯州（Texas）司法部再指控Google違反該州的《捕獲或使用生物識別標識法》，涉嫌未經同意收集用戶生物特徵數據。

【Google Cloud 2022】Google Cloud優化「智能畫布」功能　容許企業建自定義模板

德州司法部部長Ken Paxton在聲明中表示，由2015年起，Google在未經德州人民同意的情況下，通過Google Photos、Google Assistant和Nest Hub Max 等產品和服務，收集數以百萬計的生物識別信息，包括聲紋和人臉信息，用於改善其AI算法。

Google稱用戶可選擇關閉功能

但Google就反駁，Ken Paxton錯誤地描述Google的產品。例如Google Photos的作用是幫助用戶組職照片庫，通過對相似的面孔進行分組，使用戶能夠很容易地找到舊照片，同時用戶是有權選擇關閉該功能，同時該公司也不會將Google Photos中的照片及影片用於廣告用途。

【Google Cloud 2022】Google Cloud推企業級AI翻譯中心　涵蓋逾135種語言

Google又強調，Google Assistant和Nest Hub Max上的語音和臉部匹配技術，也是採用默認關閉的功能，因此該公司將堅決於法庭上澄清事實。

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責任編輯：陳卓賢

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