建行(亞洲)推出「貴賓理財」服務全新跨媒體品牌及宣傳廣告 Wealth is 'Connect'「建富 只因連繫」

作為跨境理財專家，中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」) 推出全新以「建富 只因連繫」為主題的跨媒體「貴賓理財」服務宣傳廣告，突顯其「以客為本」的服務理念及矢志成為高端客戶群理財夥伴的決心。隨著大灣區經濟發展，建行(亞洲)深明客戶對互聯互通跨境金融服務的需求與日俱增，憑藉母行建設銀行雄厚實力及龐大網絡優勢，建行(亞洲)緊密聯動兩地，為客戶提供全方位跨境理財及財富管理策劃。

跨境理財專家 全方位財富管理策劃

橋，象徵連繫，亦是建行(亞洲)服務客戶的出發點。建行(亞洲)尊貴的「貴賓理財」及「貴賓晉裕」綜合理財服務，提供全方位財富管理策劃，全面連繫高端客戶理財需要，服務包括：

私人理財客戶經理為客戶度身財富策劃

跨境金融產品及一系列服務

- 切合港人需要的「跨境理財通」、「灣區消費貸」

- 切合在港內地人士需要的「跨境直聯匯款」、「跨境薪酬匯款」服務

- 一系列中外投資、保險、融資產品服務及貸款方案等

尊屬財富管理和生活禮遇

- 基金: 基金認購費用減免高達 2.25 %

- 證券: 低至 0.1%買賣證券佣金優惠

- 保險: 指定一般保險產品低至 7 折優惠

- 外匯: 外匯買賣匯率優惠

- 存款: 特高活期/定期存款利率

- 免退票: 支票戶口享有免退票及自動轉賬保障

- 積分計劃: 透過使用指定銀行服務賺取額外高達 1.33 倍積分

「晨星 ESG 評級」助客戶把握綠色投資優勢

- 建行(亞洲)成為香港首間採用晨星 ESG 評級的零售銀行，將提供的過千隻基金的 ESG 表現系統化地評分，幫助客戶了解基金的 ESG 風險及機會，以及投資的可持續性。

另外，建行(亞洲)不斷優化分行網絡及網上銀行服務，最近亦推出了全新流動理財銀行服務介面，提升電子服務體驗。

建行(亞洲)零售業務總監陳麗明女士表示︰「建行(亞洲)以母行建設銀行的獨特優勢及建行(亞洲)的完善配套，連繫兩地，為高端客戶群提供全面的跨境理財及財富管理策劃。這次推出以『建富 只因連繫』為主題的『貴賓理財』服務大型推廣企劃，希望客戶感受到建行(亞洲)凝心聚力與客戶攜手前行。」就客戶近期的投資取向，陳麗明女士表示：「今年加息步伐急速，客戶對高息存款的需求大增。然而在理財角度，大額的長年期定期存款會令資金失去流動性，難以捕捉往後加息帶來的其他投資機會。建行(亞洲)的『月月增息』高息活期存款息率每月遞增，靈活提存的彈性令資金可以隨時提取使用，因而大受投資者歡迎，今年以來有關產品的銷售量大幅增加超過十倍。」

全新跨媒體宣傳廣告理念

這次建行(亞洲)推出的「建富 只因連繫」全新「貴賓理財」服務宣傳廣告，以橋比喻連繫，帶出建行(亞洲)連繫內地及國際，而專屬理財團隊與每位客戶亦無間連繫，攜手捕捉創富機遇。橋更象徵建行(亞洲)獨特而穩建的銀行形象：Wealth is 'Connect'「建富 只因連繫」，喻意宏觀天下建富未來。

全新廣告會以線上線下「全渠道」策略，即日起在主要電視媒體、互聯網及社交媒體播出，同時於不同戶外媒體全方位投放，包括主要鐵路網絡、人流熱點等。

新客戶於推廣期內* 選用建行(亞洲)「綜合理財」服務，可享高達41,800港元迎新獎賞及高息活期存款等一系列精彩優惠！

*推廣期由即日起至 2022 年 12 月 31 日。受有關條款及細則約束。

請即到以下宣傳網頁，觀看全新廣告及了解詳情

www.asia.ccb.com/hk/wealthisconnect

▲ 建行(亞洲)「建富 只因連繫」宣傳海報

以上產品、優惠及服務受有關條款及細則約束。如欲查詢詳情，請致電熱線+852 2903 8303，或瀏覽 www.asia.ccb.com/hk/wealthisconnect 或向銀行職員查詢。

註:「貴賓理財」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)1,000,000港元或以上。

「貴賓晉裕」綜合理財客戶只需維持每日平均合併結餘(港元或等值)5,000,000港元或以上。

投資涉及風險。

借定唔借？還得到先好借！

關於中國建設銀行(亞洲)股份有限公司

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲) 」) 是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行(亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場業務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網路和多元化的服務管道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。

2022 年是建行(亞洲)植根香港，服務社會110 周年，建行(亞洲)始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公眾提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

更多有關建行(亞洲)之詳情，請瀏覽www.asia.ccb.com。

(特約)