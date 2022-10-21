【芯片大戰】華虹半導體回吐2%　長江存儲否認參與工信部閉門會議

▲ 【芯片大戰】長江存儲否認參與工信部閉門會議

市傳昨（20日）中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，可是，長江存儲（YMTC）發嚴正聲明，指公司參與閉門會議的不實言論。

芯片股表現分化，華虹半導體 （01347） 回吐1.7%，報17.32元，中芯 （00981） 升0.4%，

長江存儲指，面對謠言，公司一貫堅持清者自清。但在目前市場環境和產業環境正在發生重大變化的局勢下，上述用心險惡的不實言論不止傷害了長江存儲的企業形象，還將對國內外半導體產業環境造成嚴重不良影響。

此外，長江存儲嚴正要求相關媒體、平台或個人即刻停止一切居心叵測的捏造和以訛傳訛的行為，刪除並不再轉載或散佈與事實不符的虛假言論與不實報導， 並將始終保留隨時對發布不實報導與言論的媒體、記者以及轉發或協助散播不實報導的組織或個人依法追究法律責任的權利。 長江存儲指，公司是一家堅持全球化、市場化、合規運營理念的商業公司，自成立以來始終恪守在全球範圍內合法合規經營的原則。

美國近日收緊到華半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」。昨日據《彭博》報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，設法評估美國政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個關鍵部門的支持。

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編輯：姚卓然