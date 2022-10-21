  • 27°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片大戰】華虹半導體回吐2%　長江存儲否認參與工信部閉門會議

股市 10:02 2022/10/21

分享：

分享：

【芯片大戰】長江存儲否認參與工信部閉門會議

市傳昨（20日）中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，可是，長江存儲（YMTC）發嚴正聲明，指公司參與閉門會議的不實言論。

芯片股表現分化，華虹半導體 （01347） 回吐1.7%，報17.32元，中芯 （00981） 升0.4%，

長江存儲指，面對謠言，公司一貫堅持清者自清。但在目前市場環境和產業環境正在發生重大變化的局勢下，上述用心險惡的不實言論不止傷害了長江存儲的企業形象，還將對國內外半導體產業環境造成嚴重不良影響。

此外，長江存儲嚴正要求相關媒體、平台或個人即刻停止一切居心叵測的捏造和以訛傳訛的行為，刪除並不再轉載或散佈與事實不符的虛假言論與不實報導，並將始終保留隨時對發布不實報導與言論的媒體、記者以及轉發或協助散播不實報導的組織或個人依法追究法律責任的權利。長江存儲指，公司是一家堅持全球化、市場化、合規運營理念的商業公司，自成立以來始終恪守在全球範圍內合法合規經營的原則。

美國近日收緊到華半導體出口限制，並將晶片製造商長江存儲（YMTC）等31家中國列入「未經核實清單」。昨日據《彭博》報道，中國工信部與主要的半導體公司過去一周召開了一系列緊急會議，設法評估美國政府針對晶片祭出的限制措施所造成的損害，並承諾對這個關鍵部門的支持。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

相關文章：

【芯片大戰】華虹半導體彈高半成　中國據報與芯片企業緊急會談　評估美國新限制措施影響

【芯片大戰】美芯片大廠Lam Research直指「損失了中國大客」　料禁令年損25億美元收入

【芯片大戰】美國加強限制中國芯片貿易　台積電復市後大跌8%、創單日跌幅紀錄

編輯：姚卓然

國防 地緣政治 外交 科技產品 科技戰 晶片 中華人民共和國工業和信息化部

上一篇文章

【本地疫情】李家超：若兒童接種率達滿意水平　可重新考慮取消口罩令

下一篇文章

【美股焦點】美國擬對馬斯克收購Twitter等交易進行國家安全審查
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【英鎊滙價】卓慧思辭職　英鎊兌港元撲8.9算　幾乎重返卓慧思上台前
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【日圓滙價】日圓再失150關、兌港元見5.22　日本未見出手干預（不斷更新）
【日圓滙價】日圓再失150關、兌港元見5.22　日本未見出手干預（不斷更新）
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款