【港股市況】滙豐、中移動軟　內房造好　恒指高開50點後反覆偏軟（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先升後回，港股則略為反彈高開。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近0.3%，京東 （09618） 升逾3%，騰訊 （00700） 逆市偏軟，恒指高開50點，開報16331點；科指升0.9%，報3149點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：03】【芯片大戰】華虹半導體回吐2% 長江存儲否認參與工信部閉門會議

【09：59】兗煤澳大利亞 （03668） 公布第三季平均實際煤炭價格為每噸481澳元，按年增2.1倍，兗煤澳大利亞股價升逾8%，高見28.7元。

【09：57】恒指反覆偏軟，跌36點，報16243點；科指跌不足0.1%，報3119點。

【09：55】快手 （01024） 再跌逾3%，低見42元破底；嗶哩嗶哩 （09626） 跌0.5%。

【09：48】中國油氣控股 （00702） 再升逾25%，高見0.131元。

【09：47】內地允許涉房A股融資，內房股向上，中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升近2%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段分別升逾1%，大市回升約50點。

【09：38】傳統藍籌股偏軟，滙豐 （00005） 跌0.5%；中移動 （00941） 績後跌1%；友邦 （01299） 跌近0.1%。

【09：34】鱷魚恤 （00122） 建議每持2股供1股方式集資最多約4378萬元，每股供股價0.1元，較昨日收市價0.295元折讓約66.1%，鱷魚恤股價初段跌近兩成，破底低見0.23元。

【09：30】大市後開市轉跌約30點。

【09：30】中信証券 （06030） 升近2%；光大證券 （06178） 升4%；廣發証券 （01776） 升近3%；國聯證券 （01456） 升一成。

【內地出招】內地出兩招 推A股「定向減息」及允許涉房A股融資

【09：26】濠賭股個向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升2%；銀娛 （00027） 亦升近2%。

【09：25】【業績｜電訊】中電信跌約2% 首3季多賺5.2% 第三季盈利增12%

【09：24】【業績｜電訊】中移動低開近2% 首3季多賺13% 第三季盈利增長減慢至僅1.5%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近0.3%，京東 （09618） 升逾3%，騰訊 （00700） 逆市偏軟，恒指高開50點，開報16331點；科指升0.9%，報3149點。

【09：13】期指開報16318點，升68點。

【08：45】恒指黑期升約54點，報16305點；道指期貨跌76點，報30277點。

【08：42】【光伏股】信義光能回A 擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股

【08：10】【電動車】廣汽旗下廣汽埃安增發13.8億股 籌183億元人幣用作電動車研發

【07：54】【資源股】五礦資源：已就Kinsevere礦山提呈仲裁 惟Nambulwa亦有同類情況出現

【07：45】【內地電訊股】中移動9月5G客戶數增至5.57億 一文看清內地電訊商8月數據

【07：45】【濠賭股】金沙集團漲6% 傳內地團隊遊將恢復

【07：45】港股ADR收報16300點，升19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.79元，較港收市價低0.01元或0.02%。騰訊 （00700） ADR折合報233.36元，較港收市價高0.96元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報70.66元，較港收市價高0.76元或1.1%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】英國首相卓慧思（Liz Truss）宣布辭職，英鎊滙價隨即反彈，其後升幅反覆收窄 ；美股業績盈利不俗，道指周四早段曾漲399點；不過，儲局官員鷹派言論，刺激美國10年期債息急升，升穿4.2厘創14年新高，壓抑美股。道指收市跌90點，收報30333點；納指跌0.6%，收報10614點；標指跌0.8%，收報3665點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩