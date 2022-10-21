【港股市況】內房股逆市造好、碧桂園升6%　滙豐轉升、恒指尾市回穩（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股先升後回，港股半日窄幅偏軟。ATM分別升0.7%至1.2%，內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%及1%，碧桂園 （02007） 升逾6%。傳媒藍籌向下，滙豐 （00005） 跌0.1%；友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 跌0.9%。恒指高開50點，半日走勢窄幅向下，高低波幅不足200點，港股半日跌28點，恒指中午收報16252點，成交500億元。科指升0.3%，報3129點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【15：37】【異動股】電力股炒上、潤電龍源升近7% 環渤海動力煤價格指數按年跌13%

【15：23】大市尾市轉升約17點，報16297點；科指跌近0.1%，報3117點，滙豐 （00005） 轉升0.1%。

【15：21】檸萌影視 （09857） 挫40%，破底低見11.82元，成交近429萬元。

【15：06】領展 （00823） 跌逾5%，破底低見48.05元，成交3.4億元。

【14：57】汽車股普遍向上，比亞迪 （01211） 升0.3%；吉利 （00175） 跌0.3%；廣汽 （02238） 跌4%；長汽 （02333） 升3%。

【14：44】大市跌幅略收窄至約75點，報16204點；科指跌0.2%，報3113點。

【14：28】快手 （01024） 沽壓沉重，股價最新跌逾7%，跌至40.35元破底。

【14：08】【大行報告】快手再挫6%創上市低 瑞信：料第3季廣告收入復甦進度較預期為慢、削目標價3成至80元

【13：58】本港地產股跌，恒地 （00012） 跌2%；新地 （00016） 跌逾1%；新世界 （00017） 再跌逾3%，破底低見18.16元；信置 （00083） 、長實 （01113） 跌逾2%。

【13：56】康方生物 （09926） 逆市升逾8%；信達生物 （01801） 升逾7%。

【13：51】3隻公用股跌幅擴大，中電 （00002） 、電能實業 （00006） 逾3%、煤氣 （00003） 跌逾4%，3股齊齊破底。

【13：51】港股午後跌幅擴大，恒指最新跌約130點，報16149點；科指跌0.5%，報3103點。友邦 （01299） 跌幅擴至逾2%，低見65.35元。另外，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 午後轉跌約0.3%。

【13：12】滙豐 （00005） 午後初段跌0.6%；中移動 （00941） 、港交所 （00388） 、友邦 （01299） 跌1%。

【13：11】快手 （01024） 午後初段跌幅擴至近6%，破底低見40.95元。

【13：00】港股午後初段跌約50點，報16230點；科指跌0.02%，報3119點。

【12：00】港股半日跌28點，恒指中午收報16252點，成交500億元。科指升0.3%，報3129點。ATM分別升0.7%至1.2%，內房股造好，中海外 （00688） 、潤地 （01109） 升逾2%及1%，碧桂園 （02007） 升逾6%。傳媒藍籌向下，滙豐 （00005） 跌0.1%；友邦 （01299） 跌1%，中移動 （00941） 跌0.9%。

【11：50】港交所 （00388） 見回吐，跌幅擴大至1%，低見252.6元。

【11：40】恒指中午收市前跌約24點，報16255點；科指升0.1%，報3124點。

【11：37】內地股市半日個別發展，上證升0.5%；深證跌0.03%；創業板指升0.03%。

【11：21】碧桂園 （02007） 升幅擴大至近一成，高見1.47元；碧桂園服務 （06098） 亦升半成，高見9.7元。

【11：20】ATMX最新升逾1%；京東 （09618） 升2%。

【11：15】中移動 （00941） 績後跌1%，中電信 （00728） 績後跌0.7%，聯通 （00762） 亦跟跌0.6%。

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【11：09】港股反覆，恒指最新轉升約10點，報16290點；科指升0.4%，報3134點。

【11：08】微創機器人 （02252） 連日向上，股價今早再升一成，高見31.3元。

【11：03】百威亞太 （01876） 跌逾3%，破底低見17.3元；潤啤 （00291） 跌逾2%；青啤 （00168） 跌0.3%。

【10：49】電力股造好，潤電 （00836） 升逾7%；中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 升逾4%。

【10：41】半新股潤歌互動 （02422） 今早高見2.19元創上市新高後，最新回吐轉跌3%，報1.92元。

【10：37】廣汽 （02238） 升幅擴大至近6%，高見5.8元。

【10：35】內房升幅擴大，中海外 （00688） 升逾3%；潤地 （01109） 升近3%；碧桂園 （02007） 升逾6%；雅居樂 （03383） 升逾2%；龍湖 （00960） 升近4%。

【10：34】中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能實業 （00006） 3隻公用股分別跌逾2%，齊齊破底。

【10：26】大市最多跌103點，低見16176點，最新跌幅略收窄至40點，報16239點；科指轉升近0.1%，報3123點。

【10：25】騰訊 （00700） 早段再破底，低見230.2元，最新轉升0.4%；阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 分別跌近0.1%；小米 （01810） 逆市再升近1%；京東 （09618） 升逾1%。

【10：21】協鑫新能源 （00451） 今早破底低見0.029元後，股價反彈2成，高見0.036元，成交435萬元；協鑫科技 （03800） 升0.9%，高見2.22元。

【10：14】信義光能 （00968） 擬回A，股價最新跌逾2%，低見7.64元。

【10：10】大市早段反覆再跌近100點，報16186點，跌93點；科指跌0.7%，報3100點。

【10：09】李寧 （02331） 未止跌，股價跌近3%，其他體育用品股方面，安踏 （02020） 跌逾1%；特步 （01368） 則暫無升跌。

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【09：59】兗煤澳大利亞 （03668） 公布第三季平均實際煤炭價格為每噸481澳元，按年增2.1倍，兗煤澳大利亞股價升逾8%，高見28.7元。

【09：57】恒指反覆偏軟，跌36點，報16243點；科指跌不足0.1%，報3119點。

【09：55】快手 （01024） 再跌逾3%，低見42元破底；嗶哩嗶哩 （09626） 跌0.5%。

【09：48】中國油氣控股 （00702） 再升逾25%，高見0.131元。

【09：47】內地允許涉房A股融資，內房股向上，中海外 （00688） 升逾2%；潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 升近2%；碧桂園 （02007） 升逾4%；雅居樂 （03383） 升逾3%。

【09：40】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 早段分別升逾1%，大市回升約50點。

【09：38】傳統藍籌股偏軟，滙豐 （00005） 跌0.5%；中移動 （00941） 績後跌1%；友邦 （01299） 跌近0.1%。

【09：34】鱷魚恤 （00122） 建議每持2股供1股方式集資最多約4378萬元，每股供股價0.1元，較昨日收市價0.295元折讓約66.1%，鱷魚恤股價初段跌近兩成，破底低見0.23元。

【09：30】大市後開市轉跌約30點。

【09：30】中信証券 （06030） 升近2%；光大證券 （06178） 升4%；廣發証券 （01776） 升近3%；國聯證券 （01456） 升一成。

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【09：26】濠賭股個向上，其中藍籌股金沙 （01928） 升2%；銀娛 （00027） 亦升近2%。

【09：25】【業績｜電訊】中電信跌約2% 首3季多賺5.2% 第三季盈利增12%

【09：24】【業績｜電訊】中移動低開近2% 首3季多賺13% 第三季盈利增長減慢至僅1.5%

【09：22】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近0.3%，京東 （09618） 升逾3%，騰訊 （00700） 逆市偏軟，恒指高開50點，開報16331點；科指升0.9%，報3149點。

【09：13】期指開報16318點，升68點。

【08：45】恒指黑期升約54點，報16305點；道指期貨跌76點，報30277點。

【08：42】【光伏股】信義光能回A 擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股

【08：10】【電動車】廣汽旗下廣汽埃安增發13.8億股 籌183億元人幣用作電動車研發

【07：54】【資源股】五礦資源：已就Kinsevere礦山提呈仲裁 惟Nambulwa亦有同類情況出現

【07：45】【內地電訊股】中移動9月5G客戶數增至5.57億 一文看清內地電訊商8月數據

【07：45】【濠賭股】金沙集團漲6% 傳內地團隊遊將恢復

【07：45】港股ADR收報16300點，升19點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報41.79元，較港收市價低0.01元或0.02%。騰訊 （00700） ADR折合報233.36元，較港收市價高0.96元或0.4%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報70.66元，較港收市價高0.76元或1.1%。

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【07：30】英國首相卓慧思（Liz Truss）宣布辭職，英鎊滙價隨即反彈，其後升幅反覆收窄 ；美股業績盈利不俗，道指周四早段曾漲399點；不過，儲局官員鷹派言論，刺激美國10年期債息急升，升穿4.2厘創14年新高，壓抑美股。道指收市跌90點，收報30333點；納指跌0.6%，收報10614點；標指跌0.8%，收報3665點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】微創醫療、中國重汽、華潤啤酒

責任編輯︰梁浩碩