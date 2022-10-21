▲ 【光伏股】信義光能回A 擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股

信義光能 （00968） 公布，擬於深圳創業板發行不超過9.89億股A股，佔經擴大股本之10.1%。而定價則會通過對潛在投資者進行市場推廣及初步詢價，釐定價格範圍。

公司指，所得款項淨額約60%用於信義江北光伏組件蓋板項目；約30%用於補充營運資金；約10%用於太陽能裝備用輕質高透面板製造基地項目。

公司指，香港及中國資本市場之重點不同，所吸引的投資者及估值基準各異，於中國上市的股票可吸引規模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國上市股票之流通性及估值。

董事進一步相信，建議人民幣普通股發行將為投資公眾提供另一個方案，以不同價格收購股份，從而提升於兩個資本市場買賣之股份的流通性。同時，建議人民幣普通股發行將讓公司可選擇在兩個資本市場中估值較高的一個市場籌集資金，因而可減少對股東之攤薄效應，並可促進其後進行之資金籌集活動所得款項淨額之高效運用。

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編輯：姚卓然