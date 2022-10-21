  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 09:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【光伏股】信義光能回A　擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股　

股市 08:42 2022/10/21

分享：

分享：

【光伏股】信義光能回A　擬於深圳創業板發行最多9.89億股A股

信義光能 （00968） 公布，擬於深圳創業板發行不超過9.89億股A股，佔經擴大股本之10.1%。而定價則會通過對潛在投資者進行市場推廣及初步詢價，釐定價格範圍。

公司指，所得款項淨額約60%用於信義江北光伏組件蓋板項目；約30%用於補充營運資金；約10%用於太陽能裝備用輕質高透面板製造基地項目。

公司指，香港及中國資本市場之重點不同，所吸引的投資者及估值基準各異，於中國上市的股票可吸引規模龐大的投資公眾之興趣。此將有助提升中國上市股票之流通性及估值。

董事進一步相信，建議人民幣普通股發行將為投資公眾提供另一個方案，以不同價格收購股份，從而提升於兩個資本市場買賣之股份的流通性。同時，建議人民幣普通股發行將讓公司可選擇在兩個資本市場中估值較高的一個市場籌集資金，因而可減少對股東之攤薄效應，並可促進其後進行之資金籌集活動所得款項淨額之高效運用。

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

相關文章：

【盈警盈喜｜信義系】信義光能逆市挫4%　料中期純利倒退至少33%、信義玻璃料少賺逾35%

【信義能源3868】 信義能源遭大和降評級、削目標價　指加息拉升債務實際利率

【光伏股】協鑫科技曾彈近3%　投資興建蒙古烏海項目、顆粒硅生產規模10萬噸

編輯：姚卓然

新能源 港股 可持續發展 信義光能（00968） 創業板 人民幣 集資 深圳 A股

上一篇文章

【業績｜電訊】中移動低開近2%　首3季多賺13%　第三季盈利增長減慢至僅1.5%

下一篇文章

【ET開市直擊】港股尋底之旅完未 憧憬航空股再起飛？（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【TSLA】Tesla第三季收入遜預期、開市後最多跌9%　馬斯克：市值終超蘋果加沙特阿美　第四季誓不減產
【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤　銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）
【港元滙價】金管局今晨承接30.6億港元沽盤　銀行體系結餘千億關告急（不斷更新）
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【美股收市】美10年債息升穿4.2厘 道指轉跌90點 英鎊升幅收窄
【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【港股夜期+ADR】中概股指數急插7%　離岸人民幣再跌　阿里美股跌穿70港元關　騰訊ADR驚見236元（不斷更新）
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
【異動股】內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫　航空股起飛、國航全日升3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款