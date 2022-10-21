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【中美角力】美國繼半導體出口限制後　據報擬將量子運算及人工智能納入針對中國科技禁令

股市 08:27 2022/10/21

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【中美角力】美國繼半導體出口限制後　據報擬將量子運算及人工智能納入針對中國科技禁令

美國繼近日收緊對華半導體出口限制後，美國據報正考慮將量子運算及人工智能納入針對中國的科技禁令。報道指，計畫仍處於初期階段，偏重於還在實驗階段的量子運算以及AI軟體領域，產業專家正評估如何設定限制基準。

報道引述知情人士表示，美國還制定有關對外投資審查機制的行政命令，嚴查流向特定中國科技，以及量子運算和人工智能控制的資金。

白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）上月發表演講時，將包括微電子、量子資訊系統及人工智能等運算相關技術，稱為「未來10年將發揮超大作用的發展」，並表示出口管制對於「盡可能維持大幅領先對手」的重要性。微軟、Google、英特爾及IBM等公司，正投入巨額資金於各種量子計畫。

美國此前候宣布新的對華半導體出口限制令，以限制中國將尖端半導體運用於武器及監控系統的能力，還加強限制美國公民與居民參與中國科技公司。

【芯片大戰】華虹半導體彈高半成　中國據報與芯片企業緊急會談　評估美國新限制措施影響

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【芯片大戰】瑞信：美國商務部推新規限先進半導體出口　料明年中國晶圓廠20至30%產能受影響

責任編輯︰梁浩碩

美股 科技戰 人工智能 美國 中國

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