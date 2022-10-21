  • 24°C
香港時間 : 20221021日 (週五) 23:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】Snap大跌29%　季度收入按年升6%遜預期　增長上市以來首次跌至個位數

股市 22:20 2022/10/21

分享：

分享：

【美股業績】Snap季度收入按年升6%遜預期　增長首次跌至個位數

社交平台Snapchat母企Snap（美︰SNAP）公布季度業績。Snap季度淨虧損擴年飈升4倍至3.6億美元，部分受1.55億美元的重組開支等影響。收入11.3億美元，按年升6%，略低於預期的11.4億美元，且升幅是自2017年上市以來首次跌至個位數，經調整每股收益0.08美元，相對市場預期錄輕微虧損。

Snap於周五美股早段跌28.8%，現報7.689美元。

期內，每日活躍用戶（DAU）按年增長19%至為3.63億，高於預期的3.58億，至於每用戶平均收入（ARPU）則下降11%至3.11美元。

Snap表示，收入增長上季繼續減速，並續受過去許多因素的影響，包括平台政策變化、宏觀經濟逆風及競爭加劇，指很多行業的廣告合作夥伴正減少營銷預算。

另外，今年8月Snap宣布將裁減公司約20%員工，作為重大重組計劃的一部分。遣散費及相關費用佔重組費用的很大部分。

Snap不會為今季提供盈利指引，為連續第二季不提供預測。公司表示，前瞻性的收入能見度仍極具挑戰性，且第4季收入通常不按比例地在後半段產生，進一步降低能見度，但補充第4季的收入增長可能會繼續減速。

【美股焦點】美國航空第三季收入純利均勝預期　股價先升後回軟跌逾2%

【美股業績】IBM業績勝預期兼上調全年增長預測　股價盤後曾升逾6%

【美股業績】Netflix季績超預期、開市升逾15%　收入增長創上市以來最慢

責任編輯︰梁浩碩

【ET財智Talk】樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向

美股 Snap（美：SNAP） Snapchat

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）

下一篇文章

【日圓匯價】日圓兌美元跌至逼近152、兌港元失守5.2算　9月CPI升至3%、黑田東彥重申繼續寬鬆貨幣
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】儲行哈克：加息成效太少　需要更多加息　美短債息即撲4.7厘15年高
【美國加息】儲行哈克：加息成效太少　需要更多加息　美短債息即撲4.7厘15年高
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期升91點　阿里美股先高後低　險守70關（不斷更新）
【美股市況】儲局綫人文章紓加息憂慮　道指倒升425點　納指漲1.1%（不斷更新）
【美股市況】儲局綫人文章紓加息憂慮　道指倒升425點　納指漲1.1%（不斷更新）
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【高息定存】美元1年期定存突破至5.1厘　港元1年期定存4.6厘
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高1%　夜期升35點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款