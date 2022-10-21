【美股業績】Snap大跌28%　季度收入按年升6%遜預期　增長上市以來首次跌至個位數

▲ 【美股業績】Snap季度收入按年升6%遜預期 增長首次跌至個位數

社交平台Snapchat母企Snap（美︰SNAP）公布季度業績。Snap季度淨虧損擴年飈升4倍至3.6億美元，部分受1.55億美元的重組開支等影響。收入11.3億美元，按年升6%，略低於預期的11.4億美元，且升幅是自2017年上市以來首次跌至個位數，經調整每股收益0.08美元，相對市場預期錄輕微虧損。

Snap於周五美股收市跌28%，收報7.76美元。

期內，每日活躍用戶（DAU）按年增長19%至為3.63億，高於預期的3.58億，至於每用戶平均收入（ARPU）則下降11%至3.11美元。

Snap表示，收入增長上季繼續減速，並續受過去許多因素的影響，包括平台政策變化、宏觀經濟逆風及競爭加劇，指很多行業的廣告合作夥伴正減少營銷預算。

另外，今年8月Snap宣布將裁減公司約20%員工，作為重大重組計劃的一部分。遣散費及相關費用佔重組費用的很大部分。

Snap不會為今季提供盈利指引，為連續第二季不提供預測。公司表示，前瞻性的收入能見度仍極具挑戰性，且第4季收入通常不按比例地在後半段產生，進一步降低能見度，但補充第4季的收入增長可能會繼續減速。

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責任編輯︰梁浩碩

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