▲ 【資源股】五礦資源：已就Kinsevere礦山提呈仲裁 惟Nambulwa亦有同類情況出現

五礦資源 （01208） 指，就先前有關位於剛果Sokoroshe II 及 Nambulwa 採礦租賃事故，宣佈公司全資附屬公司及 Kinsevere 礦山擁有人 MMG Kinsevere SARL已在國際商會向La Générale des Carrières et des Mines S.A. 提呈仲裁程序。

公司已與 Gécamines 就 Sokoroshe II 及 Nambulwa 簽訂了採礦租賃協定，該租賃已於官方採礦登記處登記。可是，Sokoroshe II 及 Nambulwa 均遭武裝人員及第三方佔領，即使公司擁有現有的法定權益，惟Gécamines 已與該等第三方簽訂新的研究協議。

公司指，會繼續向Gécamines 提出正式申請，要求撒銷新合約，以及趕離採礦租賃的武裝人員及第三方。 兩個採礦租賃對將來 Kinsevere 擴建項目（KEP）及 Kinsevere 礦山未來成果之影響均非常關鍵。鑑於位於Sokoroshe II 的第三方已開始進行預剝離工程，在Nambulwa亦有可能出現類似情況的風險，公司已針對有關行動採取措施以捍衛其合法權利。

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編輯：姚卓然