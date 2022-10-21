【TWTR】馬斯克上台將裁走75%員工？　Twitter急否認、「交易尾聲將有大量臆測」 　盤前急跌12%（第二版）

▲ 【TWTR】馬斯克上台將裁走75%員工？ Twitter急否認、「交易尾聲將有大量臆測」（第二版）

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）重啟收購社交平台Twitter（美：TWTR）後，多次強調會大刀闊斧改革。美國《華盛頓郵報》報道，聲稱據所獲得文件及知情人士透露，Twitter預計未來幾個月將進行大規模裁員，馬斯克就收購Twitter交易向潛在投資者表示，計劃將Twitter的7,500名員工裁減近75%。

Twitter向員工表示，自從簽署了由全球首富馬斯克（Elon Musk）收購的協議以來，沒有在全公司範圍內裁員的計劃。

Twitter盤前急跌12%，報46.04美元。

據《彭博》引述的備忘錄中，Twitter法律總監Sean Edgett提醒員工，隨著收購交易接近尾聲，預計會有大量的公開謠言和臆測。Edgett說，買家的計劃沒有得到任何的證實，建議不要聽從謠言或洩露的文件，而是直接等待公司和買家提出的事實。

（第二版加入Twitter否認裁員計劃）

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記者：譚志偉

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