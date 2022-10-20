  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 23:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】旅發局第四輪「賞你遊香港」登場 共6.4萬個名額 消費滿800元 11月19日起可報名

理財智慧 22:39 2022/10/20

分享：

分享：

踏入秋天，正是郊遊的好季節，旅發局也於周四（20日）宣布推出新一輪「賞你遊香港」，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，即可於11月19日起憑收據免費參與指定本地遊旅行團。

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【著數優惠】朗廷酒店推49折住宿優惠 住宿+「蟹逅金秋」自助晚餐＋自助早餐 低至每位$900，詳見【下一頁


是次「賞你遊香港」活動提供超過350個由本地旅行社設計的行程，旅行團總數約2,000個。旅發局更配合政府在《施政報告》提出推動文化和古蹟旅遊，是次活動新增歷史古蹟主題本地遊，帶領市民深入穿梭今昔，了解香港故事。

    點擊圖片放大
    +6
    +5


由10月20日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店鋪消費滿800元，可儲起機印收據正本（最多兩張），由 11 月 9 日起直接向旅行社報名，換取本地旅行團名額一個，或選擇不同的付費升級之選。

【著數優惠】 （附連結）江蘇大閘蟹套餐低至25折 大閘蟹公低至每隻$29 19/10中午12時限量搶購，詳見【下一頁


旅發局指，第四輪「賞你遊香港」名額為 6.4 萬個，行程圍繞五大主題，除了新增的歷史古蹟，亦保留了探索文化、大城小區、維港秘景、尋覓美食主題。一如以往，各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪兩個景點。詳細行程將於 11 月 8 日上載至活動網站（請按此）。

【環保聖誕】荃新天地極地冰川主題保育活動 過千回收膠樽化身5米巨型藝術聖誕樹 同場加映海洋公園期間限定店，詳見【下一頁

「賞你遊香港」活動網址：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com (星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，公眾假期除外）

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+https://bit.ly/3vHyRIn
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：陳詠妍

開啟hket App，閱讀全文
Local Tour 旅行團 餐飲 著數優惠 酒店

下一篇文章

【美國經濟】美勞動力市場依舊緊張 上週申請失業救濟人數下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
【室內設計】西半山堅苑461呎單位大翻新 設開放式廚房及特色暗門 各式儲物櫃盡用每寸空間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款