【著數優惠】旅發局第四輪「賞你遊香港」登場 共6.4萬個名額 消費滿800元 11月19日起可報名

踏入秋天，正是郊遊的好季節，旅發局也於周四（20日）宣布推出新一輪「賞你遊香港」，巿民於本地零售及餐飲實體店消費滿800港元，即可於11月19日起憑收據免費參與指定本地遊旅行團。

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是次「賞你遊香港」活動提供超過350個由本地旅行社設計的行程，旅行團總數約2,000個。旅發局更配合政府在《施政報告》提出推動文化和古蹟旅遊，是次活動新增歷史古蹟主題本地遊，帶領市民深入穿梭今昔，了解香港故事。

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由10月20日起，市民於本地零售及餐飲商戶的實體店鋪消費滿800元，可儲起機印收據正本（最多兩張），由 11 月 9 日起直接向旅行社報名，換取本地旅行團名額一個，或選擇不同的付費升級之選。

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旅發局指，第四輪「賞你遊香港」名額為 6.4 萬個，行程圍繞五大主題，除了新增的歷史古蹟，亦保留了探索文化、大城小區、維港秘景、尋覓美食主題。一如以往，各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，並至少到訪兩個景點。詳細行程將於 11 月 8 日上載至活動網站（請按此）。

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「賞你遊香港」活動網址：https://www.discoverhongkong.com/hk-tc/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com (星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，公眾假期除外）

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責任編輯：陳詠妍