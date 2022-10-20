【美國經濟】美勞動力市場依舊緊張 上週申請失業救濟人數下降

美國勞工部公布，上周請失業金人數意外下降，表明勞動力市場依然緊張，即使利率上升，導致當地勞動力需求降溫。



【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

截至上周六（15日），美國經季節調整的初請失業金人數降至214,000 人，較上周少2,000 份。路透社調查的經濟學家則預測下周將增至230,000份申請。

美國政府本月曾在報告指出，8月的職位空缺減少110萬個，為 2020 年4月以來的最大降幅。但經濟學家預計，將不會出現大規模裁員，因疫情間迫使一些人失業或法工作，公司在過去一年招聘困難後，對解僱員工將持謹慎態度。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：何珊如