【離岸戶口】歐洲虛擬銀行N26推加密貨幣交易　奧地利市場先行　比特幣交易費最平1%

歐洲虛擬銀行N26今宣布推出加密貨幣交易服務，先以奧地利作為該服務的首個市場。

名為「N26 Crypto」的服務，將在未來數周提供予該銀行的奧地利客戶，最初涵蓋100種虛擬貨幣，包括比特幣、以太坊。該行計劃未來6個月亦向其他市場的用戶推出該項功能，並最終涵蓋194種虛擬貨幤。

用戶倘要進行交易，先選擇一種虛幣，並輸入要買入或賣出的數量。一旦完成買入訂單，現金會從他們的主要帳戶餘額扣除，而所選擇的虛擬貨幣亦會同時出現在客戶的「N26 Crypto」組合中。客戶若選擇關閉「N26 Crypto」中未平倉的頭寸，關閉頭寸的當刻，其主要銀行帳戶會即時獲得資金。

N26對所有比特幣買賣訂單收取1.5%交易費，其他加密貨幣的買賣訂單則收2.5%交易費。對於每月花費16.9歐元的付費「Metal」帳戶用家，比特幣、其他加密貨幣的買賣訂單交易費則分別為1%、2%。

N26聯合創始人兼聯合首席執行官Valentin Stalf稱，雖然加密貨幣去年跌市，但對投資者而言，仍是有趣和有需求的資產類別，也是金融系統中不斷增長的一部分。

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編輯：胡學能