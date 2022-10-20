【大行報告】藥明康德2359受惠新冠訂單上半年收入創新高 麥格理首予中性評級 目標價69元

麥格理發表研究報告指出，藥明康德（02359）為內地最大的醫藥委託開發製造（CDMO），並為全球第二大的CDMO，專注於研發化學藥品。受惠於新冠訂單，公司今年上半年收入創紀錄新高，其於小分子製造方面的實力，更被納入為輝瑞口服新冠治療藥物nirmatrelvir原料藥的供應商之一。

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該行認為，藥明康德短期前景強勁，首予其「中性」評級，目標價69元，相當於2023年預測市盈率27倍，預計2022至2030年收入年均複合增長率約13%。

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記者：張以正