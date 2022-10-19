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【美股焦點】未滿足監管機構要求 特斯拉未被批准完全自動駕駛

環球政經 19:20 2022/10/19

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特斯拉公司（美：TSLA）的高級駕駛員輔助軟件將不會在 2022 年獲得監管機構的批准，公司創辦人馬斯克（Elon Musk）指，Tesla未能夠滿足當局的要求。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

特斯拉的全自動駕駛(FSD) 附加軟件售價為15,000美元（約117,740港元），軟件稱可無需在駕駛員干預下，車輛能自動變道和停車。

但特斯拉汽車現在仍需要在人工監督下駕駛，因完全自動駕駛汽車需要監管部門的批准。

 

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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