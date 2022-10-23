【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖

不覺深秋已臨，涼風輕送緊接著10月颱風而來，告知壬寅年已過大半，明年2023年癸卯免的《通勝》和各類流年運程書亦已在坊間開始售賣。今年提早談談明年《通勝》（通書）給予的「貼士」和往後流年預測。以往已介紹過「春牛圖」和「通勝」中內容，有興趣的讀者可參考過去兩年關於春牛圖文章。

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既然已作過介紹，今次便集中以預測分析為主，且先讓我們看看明年「春牛圖」:

明年癸卯年，和今年壬寅五行上一樣都是天干屬水，地支屬木，納音屬金。有水生木之象，分別在於今年天干地支都屬陽性，明年則屬陰性干支。最簡單在圖中理解：

牛頭（代表天干五行）屬水：黑色

牛身（代表地支五行）屬木：青色

牛腹（代表納音五行）屬金：白色

怎麼和《通勝》書中看來不一樣？那是因為傳統印刷春牛圖都以紅色單色印刷，讀者們可以在文字內容中找到描述。現代印刷成本較低，筆者相信有心者可以印成彩色。蓋春牛圖有點如藏傳佛教以不同顏色、圖案和嚴飾製作「唐卡」，以適應教化古代社會，民眾文字教育不普及。

除了表示流年、立春日和一些曆法上的天干、地支和納音等資訊外，讀者可能更關心預測部份。

且看左邊詩云：

世景今逢癸卯年，水來生木得安然。

何如春雨秋霖少，至令高田低地偏。

詩句中有降雨稍少之象。而在下面《地母經》中，也有提及「春夏雨雹多，秋冬缺雨水」，並且又說「桑葉枝上空，天蟲無可食」都暗示國內天氣反常等現象。具體位置可參考經文中古地名，如「吳地」便是江蘇一帶等。

關於《通勝》雨量預測，傳統是按多少「龍冶水」來估計的，絕非小時候說看芒神（牛郎）有否穿鞋子等等。實際計算方法正月初一日後多少天後地支為「辰」日作準，可分12龍（程度），明年為「一龍冶水」表示雨水最少。惟須留意《通勝》這部份是以中原部份為主，香港地處南隅海角，氣候雨量均會大有不同。就算中原地帶，古今氣候和環境產生之異同也會構成改變，適當調整評估會為穩妥。

春牛圖右邊的詩句：

半喜半憂無足道，或豐或缺實由天。

雖知桑貴蠶蟲餓，所幸成絲勝以前。

說及養蠶和現代都市人關係大抵不大，但若果筆者說「半喜半憂」、「或豐或缺」等形容詞加起來，有「東作西成」、「意料之外」的意象，更合乎明年紫微斗數四化星結構，破軍化祿主橫發橫破，貪狼化忌主東作西成之意。此則所影響不純然農耕養殖乎。

更讓筆者留意為經云：「人民多疾病，六畜瘴煙起」經歷過往兩年歲月，平安健康相信是大眾心聲。日謙相信今古時代不同，又因應過往兩年防疫加強，祈望原來會發生的災疾也應可大事化小。

《地母經》外，再看一下《地母曰》的補充：

癸卯兔頭豐，高低稻麥濃。

耕夫皆勤種，貯積在三冬。

桑業（葉）雖然貴，絲綿卻已豐。

整體來說又都是「東作西成」，無心插柳柳成蔭之象，同時也充滿後天努力而有成的鼓勵。大抵也暗示三冬（冬季）較為風調雨順方為收成之時，此又不只農耕桑蠶也。

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