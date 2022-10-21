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【新加坡直擊】攜程：內地終會放寬檢疫　旅遊業須做好準備迎大反彈　宏觀逆風仍續拓歐美

股市 12:26 2022/10/21

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Trip.com區域總經理茹奕表示，疫後新加坡商務旅客於當地逗留時長增加約雙倍

全球越來越多地區放寬旅行限制，旅遊服務平台攜程集團 （09961） （美：TCOM）董事總經理兼（國際市場）副總裁蔡文軒表示，看好亞洲旅遊市場表現，雖然通脹及經濟放緩影響各行各業，但旅行幾乎成為生活必需品，故持樂觀態度。

蔡文軒又預計，內地終會放寬入境限制，行業須提早準備以捕捉大規模反彈的機會，參考其他亞太地區經驗，料屆時內地旅客會選擇周邊旅，近水樓台的香港將明顯受惠，同時帶動日、韓、泰入境旅遊業。

內地據報探討「2+5」入境隔離檢疫，看【下一頁】

【新加坡直擊】攜程：內地終會放寬檢疫　旅遊業須做好準備迎大反彈　宏觀逆風無阻Trip.com拓歐美

Trip.com：香港為東北亞商務據點 看好放寬後差旅表現

香港未見放寬檢疫限制至0+0，蔡文軒認為香港酒店業仍有機遇。他解釋，基於直飛內地航班較少，不乏客人傾向取道香港再進入內地，故香港宣布0+3後，集團旗下內地品牌Ctrip 的香港酒店預訂量迅速反彈，即使取消隔離酒店措施後，香港酒店訂單量未見下跌。

星、港以往均為商務旅遊集中地，Trip.com區域總經理茹奕表示，疫後新加坡商務旅客於當地逗留時長增加約雙倍，更願意在工作後遊覽當地，預計香港作為東北亞商務據點，日後放寬也會有類似趨勢。

短期經濟波動不影響長遠投入

過去兩年多疫情嚴重打擊旅遊業，但Trip.com繼續力拓海外市場，蔡文軒表示，未來將加快發展歐美市場，直言短期經濟波動不影響其長遠投入計劃。

繼早年收購酒店機票價格比較平台Skyscanner，攜程在2020年收購歐洲網上旅遊平台Travix。蔡文軒表示，雖然宏觀經濟具有周期性，但集團更希望爭取有利位置，「我們會將目光放在8至10年後」。

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