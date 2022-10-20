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【英磅危機】英國首相卓慧思宣布辭職　上任僅45天為在位最短首相

環球政經 21:07 2022/10/20

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英國首相卓慧思（Liz Truss）周四（20日）宣布辭職，英鎊兌美元升0.42%至1.1260美元，十年期國債債券收益率先跌後升，現升0.22厘，報3.88％。

卓慧思上任僅45天，在位最短的英國首相。卓慧思在唐寧街10號外的表示，「我是在經濟和國際狀況均非常不穩定的時候上任的」，由於英國長期受經濟增長低迷阻礙，她是由保守黨選出來去改變這一狀況。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

她表示，其兌現了能源賬單上限和取消國民保險提高的計劃的承諾，並制定了一個低稅收、高增長經濟體的願景。但她坦承，「鑑於目前的情況，我無法履行我在保守黨當選時的任務。」故此，她決定辭去其保守黨領袖的職務。該黨將在下周內選出新一任黨魁，卓慧思會繼續留任至選出新黨魁。

卓慧思今天較早前與保守黨下議院黨團 1922 委員會主席布雷迪會晤。會面結束後，卓慧思就宣布辭職。

剛上任的財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，不會參與競選新黨魁。

本周二（17日），卓慧思接受外媒訪問時曾表示，其迷你預算「走得太遠太快」，並將帶領保守黨到下屆大選。

【延伸閱讀】英首相卓慧思為減稅計劃致歉 稱會領導保守黨到下次大選　【見下頁

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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撰文：黃苑筠

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卓慧思 英國 英鎊 辭職

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