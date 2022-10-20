【英磅危機】英國首相卓慧思宣布辭職　上任僅45天為在位最短首相

英國首相卓慧思（Liz Truss）周四（20日）宣布辭職，英鎊兌美元升0.42%至1.1260美元，十年期國債債券收益率先跌後升，現升0.22厘，報3.88％。

卓慧思上任僅45天，在位最短的英國首相。卓慧思在唐寧街10號外的表示，「我是在經濟和國際狀況均非常不穩定的時候上任的」，由於英國長期受經濟增長低迷阻礙，她是由保守黨選出來去改變這一狀況。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

她表示，其兌現了能源賬單上限和取消國民保險提高的計劃的承諾，並制定了一個低稅收、高增長經濟體的願景。但她坦承，「鑑於目前的情況，我無法履行我在保守黨當選時的任務。」故此，她決定辭去其保守黨領袖的職務。該黨將在下周內選出新一任黨魁，卓慧思會繼續留任至選出新黨魁。

卓慧思今天較早前與保守黨下議院黨團 1922 委員會主席布雷迪會晤。會面結束後，卓慧思就宣布辭職。

剛上任的財相侯俊偉（Jeremy Hunt）稱，不會參與競選新黨魁。

本周二（17日），卓慧思接受外媒訪問時曾表示，其迷你預算「走得太遠太快」，並將帶領保守黨到下屆大選。

【延伸閱讀】英首相卓慧思為減稅計劃致歉 稱會領導保守黨到下次大選 【見下頁】

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點 美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：黃苑筠