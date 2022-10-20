【新股IPO】市況未明 富智康推遲分拆BFIH於孟買證交所及印度證交所獨立上市

富智康（02038）公布，鑑於目前市況，決定推遲建議分拆間接附屬公司Bharat FIH（BFIH）於孟買證交所及印度證交所獨立上市，並強調建議分拆在商業上對本公司及BFIH有好處，且公司擬於市場情況改善時繼續進行建議分拆。

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BFIH是在2021年12月21日就建議分拆向印度證券交易委員會、 孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，並將就其權益股份於孟買證交所及印度證交所上市申請原則性批准。

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富智康表示，建議分拆須待印度相關監管機構批准後，並視乎市場情況及其他因素而定，方可作實。因此，概不保證建議分拆將會進行或於何時進行，公司將於適當時候就建議分拆另行作出公告。

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記者：張以正