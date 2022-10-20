  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 21:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】市況未明 富智康推遲分拆BFIH於孟買證交所及印度證交所獨立上市

股樓投資 21:16 2022/10/20

分享：

分享：

富智康（02038）公布，鑑於目前市況，決定推遲建議分拆間接附屬公司Bharat FIH（BFIH）於孟買證交所及印度證交所獨立上市，並強調建議分拆在商業上對本公司及BFIH有好處，且公司擬於市場情況改善時繼續進行建議分拆。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

BFIH是在2021年12月21日就建議分拆向印度證券交易委員會、 孟買證交所及印度證交所提交非正式招股書草稿，並將就其權益股份於孟買證交所及印度證交所上市申請原則性批准。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

富智康表示，建議分拆須待印度相關監管機構批准後，並視乎市場情況及其他因素而定，方可作實。因此，概不保證建議分拆將會進行或於何時進行，公司將於適當時候就建議分拆另行作出公告。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

 

開啟hket App，閱讀全文
富智康集團（02038） IPO 港股

下一篇文章

【英磅危機】英國首相卓慧思宣布辭職　上任僅45天為在位最短首相
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
大家樂發盈喜 料上半年度盈利按年增最少29%
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
【蘋果概念股】 iPhone 14 Plus需求不似預期 亮相不足兩周傳蘋果削減產量 蘋果概念股受壓
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
加息潮下市況趨波動 尋找收益靠「新角度」
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】明日大嶼建第三個核心商業區 為青年人預留土地發展新興產業 填海工程目標2025年上馬
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】提出將軍澳第137區發展計劃　預提供５萬個單位　最早2030年入伙
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
【施政報告2022】推六大重點運輸基建 港深西部鐵路連接洪水橋與前海 中鐵線連接錦田與九龍塘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款