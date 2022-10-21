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【STEAM】中銀人壽與聖雅各福群會再向基層學生教授STEAM　新一年加入ESG內容

Hot Talk 16:37 2022/10/21

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【STEAM】中銀人壽與聖雅各福群會再向基層學生教授STEAM　新一年ESG內容

中銀人壽與聖雅各福群會「助學改變未來計劃」攜手推出科技創意兼備的「中銀人壽小財智編程師計劃」，除為「助學改變未來服務」開創新頁，以科學、科技、工程、藝術和數學STEAM為主題，還加入環境、社會及管治（ESG）元素，培養本港學生從小養成環保及服務社群的好習慣，並善用 STEAM 知識，成為科創小達人。

新學年啟動典禮於周四（20日）舉行，中銀人壽執行總裁鄧子平表示，中銀人壽致力推動可持續發展，促進下一代的教育發展，是中銀公益項目重點，也是社會可持續發展關鍵。

「中銀人壽小財智編程師計劃」分為初小及高小兩組，各設16節共24 小時工作坊、STEAM 探索之旅、比賽及畢業禮，其中小二至小三學童將參與編程及環保機械人工作坊；小四至小六學童將參與人工智能及理財程式工作坊；課程更加入關懷社區的元素，了解基層和弱勢社群的需要，讓學童從而編制創新及具有個人特色的手機應用程式。

樓價、租金明年回升？高力李婉茵拆解加息收水下本地樓市走向，即睇 【ET財智Talk】

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編輯：宋佩恩

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弱勢社群 ESG STEAM 工程 服務 AR 中銀香港（02388）

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