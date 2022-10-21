【內地出招】碧桂園升7%　內地出兩招、推A股「定向減息」及允許涉房A股融資

▲ 【內地出招】內地出兩招 推A股「定向減息」及允許涉房A股融資

中證金融宣布，整體下調轉融資費率40點子，調整後各期限檔次的費率具體為：182天期為2.1厘、91天期為2.4厘、28天期為2.5厘、14天和7天期為2.6厘。另外，中國證券報報道，中國證監會允許部分存在少量涉房業務，但不以房地產為主業的企業，在A股市場融資。

內房股走強，碧桂園 （02007） 升6.7%，收報1.43元，龍湖 （00960） 升3.5%，旭輝 （00884） 、時代中國 （01233） 約升3%。

中證金融指，此次下調轉融資費率，是根據資金市場利率水平做出的正常經營性調整，旨在滿足證券公司低成本融資需求，促進合規資金參與市場投資，維護中國資本市場平穩健康發展。

此外，中證金融指， 經中國證監會同意，啟動市場化轉融資業務試點。

此次轉融資市場化改革，旨在提高資本市場資源配置效率，更好服務於證券公司多樣化融資需求。 改革的核心是「靈活期限、競價費率」。 中證金融設置短（1-28天）、中（29-91天）、長（92-182天）3個期限區間，對應設置3檔費率上下限。

證券公司可以在1-182天的期限範圍內自主確定資金使用期限，並在轉融資費率上下限之間報價。 轉融通平台集中匹配達成競價交易。 當日申報、當日成交、當日資金可用。

試點期間，中證金融選取一個期限區間試點競價，證券公司試點期限區間內的資金需求通過參與市場化競價得到實現，其餘期限區間的資金需求，沿用現行交易方式。

下一步，中證金融將在中國證監會指導下，組織證券公司進行技術系統改造、測試和業務培訓，發揮正向引導資金規範入市的積極作用。

另外， 中國證券報引述中證監相關人士稱，中證監在確保股市融資不投向房地產業務的前提下，允許以下存在少量涉房業務，但不以房地產為主業的企業，在A股市場融資，包括自身及控股子公司涉房的，最近一年一期房地產業務收入、利潤佔企業當期相應指標比例不超過10%的企業。

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記者：譚志偉

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