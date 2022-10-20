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【財富管理】私人財富管理公會：67%會員機構料港私人財富管理行業AUM未來5年每年6至10%增長

Hot Talk 20:54 2022/10/20

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第七份年度《香港私人財富管理報告》顯示，儘管宏觀經濟環境充滿挑戰，香港私人財富管理行業依然強勁。報告顯示，67%的會員機構預計行業的資產管理規模（AUM）在未來5年將以每年6%至10%的速度增長，而22%的 會員機構更預期複合年均增長率為11%至20%。

這份由私人財富管理公會和畢馬威中國共同撰寫的報告亦反映，滲透中國內地市場已超越吸引年輕一代及家族辦公室，成為行業的第一增長動力。預期當香港與內地最終恢復跨境出行，有關增長將進一步加快。

中國內地目前是業界首要的增長主題。受訪的會員機構預計，來自中國內地的資產管理規模比例，將於未來5年內從目前的38%升到接近50%。其中86%的機構認為大灣區對實現增長而言是「非常重要」或「重要」。去年推出的「跨境理財通」試點計劃是重要的里程碑，惟會員表示有關計劃在額度、產品種類等方面需要調整以更切合行業所需。

業界歡迎政府推出支持家族辦公室的措施。53%的受訪客戶表示，政府為單一家族辦公室所管理的家族投資控股實體的稅務寬免擬議，使他們更有可能在香港設立家族辦公室。

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編輯：胡學能

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經濟 基金 跨境理財通 家族辦公室 財富及資產管理 畢馬威 大灣區 香港 中國

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