英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）

英國首相卓慧思周四（20日）下午宣布辭職，在位短短45日，成為英國史上在位時間最短的首相。卓慧思的下台危機加劇，源於内政大臣柏斐文周三（19日）宣布辭職，成英國內閣過去一周內第二名離任官員。

卓慧思在位僅45日，打破1827年於任內身亡的George Canning，保持近200年的在位4個月最短紀錄。

卓慧思於唐寧街首相府外表示，經過與保守黨「1992委員會」主席布雷迪的危機會議後，決定辭任首相職位。

她表示，「當我接任首相時，國家正遇上重大的經濟及國際不穩定情況，家庭及企業均擔心如何應付能源帳單。我獲授權作出改變，其後我們公布為能源帳單封頂，削減國民保險（National Insurance，NI）供款。惟現時我明白在當前形勢下，自己無法推動有關改變。」

卓慧思（Liz Truss）周三出席下議院會議期間，已被反對黨議員問及會否辭職。她當時堅拒辭職，指自己是鬥士而非半途而廢的人（I am a fighter and not a quitter）。惟卓慧思在下議院講話期間，不斷有議員高呼要求她辭職。

調查機構「YouGov」最近民調結果顯示，卓慧思支持率僅得1成。根據黨規，保守黨不能在一年內推翻卓慧思並重選黨魁，但卓慧思辭職，保守黨則可另覓人選頂上，否則需修改黨規。

責任編輯：嚴智勇