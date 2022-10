英國首相卓慧思辭職 在位45日史上最短（第二版）

英國首相卓慧思周四(20日)下午宣布辭職,在位短短45日,成為英國史上在位時間最短的首相。卓慧思的下台危機加劇,源於内政大臣柏斐文周三(19日)宣布辭職,成英國內閣過去一周內第二名離任官員。

卓慧思在位僅45日,打破1827年於任內身亡的George Canning,保持近200年的在位4個月最短紀錄。

卓慧思於唐寧街首相府外表示,經過與保守黨「1992委員會」主席布雷迪的危機會議後,決定辭任首相職位。

她表示,「當我接任首相時,國家正遇上重大的經濟及國際不穩定情況,家庭及企業均擔心如何應付能源帳單。我獲授權作出改變,其後我們公布為能源帳單封頂,削減國民保險(National Insurance,NI)供款。惟現時我明白在當前形勢下,自己無法推動有關改變。」

卓慧思(Liz Truss)周三出席下議院會議期間,已被反對黨議員問及會否辭職。她當時堅拒辭職,指自己是鬥士而非半途而廢的人(I am a fighter and not a quitter)。惟卓慧思在下議院講話期間,不斷有議員高呼要求她辭職。

調查機構「YouGov」最近民調結果顯示,卓慧思支持率僅得1成。根據黨規,保守黨不能在一年內推翻卓慧思並重選黨魁,但卓慧思辭職,保守黨則可另覓人選頂上,否則需修改黨規。

