【大行報告】料第三季收入增長達指引下限 富瑞下調同程目標價至16.7元

富瑞預期同程旅行（00780）第三季收入將按年增長5%至20億元人民幣，低於早前預期的增長7.4%，屬增長指引的下限，並下調其目標價至16.7元。同程旅行周四（20日）收市報13.06元，跌幅8.9%。

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受近期疫情影響，富瑞預測同程旅行第四季收入將按年下跌10%，對比早前預期為增長7.5%，料第四季總收入只得2019年同期水平約85%。該行預計，公司第三季住宿業務收入將按年增長約25%，在現有及新增值服務帶動下，提成率預期將較去年同期提高。惟交通出行方面，預期收入將按年下跌12%，比早前預期下跌2%幅度為大。





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該行維持「買入」評級，並將目標價由18.5元下調至16.7元。該行表示看好同程旅遊的長期發展前景，預期公司在低線城市的線上滲透率提升，但仍要面對宏觀環境不確定導致旅遊需求弱於預期等風險。



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撰文：鄭昊彤