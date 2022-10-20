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【國際油價】為壓抑油價　拜登再度釋放戰略石油儲備

環球政經 20:44 2022/10/20

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美國總統拜登宣布，釋放1,500萬桶戰略石油儲備，並將採取更多措施，以抑制居高不下的汽油價格。

拜登在白宮一項活動上說，將通過出售1,500萬桶戰略原油，穩定市場，在其他國家作出導致市場大幅波動的行動時，降低價格。他批評，俄羅斯總統普京出兵烏克蘭使原油和汽油價格上漲，同時指油價已經從今年初的峰值，下跌了30%，但下跌得不夠快。

【延伸閱讀】【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

拜登呼籲，美國的能源公司、汽油零售商及煉油廠，不要以破紀錄賺取的利潤購買股票，而是投資在生產方面。

拜登同時承諾。一旦原油價格降到每桶67至72元之間，他將大量購入以回補釋出的戰略庫存。

【延伸閱讀】滙豐下調恒指年底目標至19110點  美銀推介7隻綠色經濟概念股，請按【見下頁

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同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

 

 

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撰文：黃苑筠

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