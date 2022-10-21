▲ 【互聯網】中播數據料車聯網多媒體業務最快年底於大灣區落地

中播數據 （00471） 近期向控股股東絲路控股收購衛星系統「亞洲之星」、AI大數據公司IITH，目標成亞洲首個衛星互聯網數據服務商。衛星車聯網多媒體服務為中播數據其中一項新業務，現正為實驗網階段，已覆蓋1000公里，預計年底或明年初於大灣區作商業落地，正與兩間內地車廠洽談合作。

黃秋智指出，打造一粒衛星成本約3.5億美元，已使用20年時，因此成本不大，大部分業務所需硬件已收購完成，日後於業務上軌後，或收購軌位頻率。

定位方面，物聯網為企業客戶（B2C）提供服務；車聯網則為個人客戶（B2B）服務，以服務開通、廣告及月費作營運收入。中播數據指，其業務與美國「天狼星」相似，中國作為最大汽車市場，有信心日後集團業務將超越天狼星，並將於中國業務落地後，拓展東盟多國市場。

因集團僅作衛星應用，在衛星製作方面，日後或考慮作香港航天科技 （01725） 客戶；黃秋智強調與三大電訊商為相互關係，因現有電信商提供的流量、可鋪設電纜及多媒體服務有限，指出5G技術加上衛星將為能力整合功用。

中播數據亦指，傳統電路板業務將繼續營運，因新業務仍未上實現盈利；財務總監黎育承亦強調集團仍未作商業營運，財務狀況需顧及其非現金減值，指現時公司現金流穩健，集團料收購IITH電動車充電解決方案業務後，將為集團未來2年帶來不少於3000萬元營運收入。

相關文章：

【互聯網數據】騰訊《王者榮耀》8月吸金逾17億元 再度蟬聯全球手遊暢銷榜冠軍

【吉利衛星】吉利控股成功發射首批9枚衛星 將為旗下汽車提供更準確導航

記者：宋佩恩