▲ 【還息不還本】預先批核還息不還本計劃延長至明年7月底 新增為期2年償還本金50%選項

金管局聯同「銀行業中小企貸款協調機制」（協調機制）宣布，再次延長「預先批核還息不還本」計劃6個月至2023年7月底。同時，考慮到計劃已推出兩年半，計劃將優化部分本金還款選項，協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款。

協調機制留意到，計劃已先後展期五次，實行兩年半，終有一日必需結束。此外，長時間「還息不還本」，也增加客戶日後回復正常還款的困難，尤其是近日息口趨升，還息不還本只會增加客戶的長遠利息負擔。故為協助有能力的企業準備日後逐步回復正常還款，協調機制會優化今年5月推出的部分本金還款選項，在為期一年恢復償還原來本金20%的選項之外，新增一項為期兩年償還原來本金50%的選項。

分期貸款方面，例如物業抵押貸款和商用汽車貸款，客戶可選擇每期償還原定本金還款額的20%，為期一年；或原定本金還款額的50%，為期兩年。目前已參加20%部分本金還款安排的客戶，可在一年期完結後選擇繼續償還原定本金還款額的20%，為期一年，也可以隨時選擇過渡至50%本金還款安排，為期兩年。與上次安排一樣，貸款年期一般予以相應延長。銀行可以根據相同原則，處理以個人名義敘造的商用汽車貸款。

貿易融資貸款、將在未來一年內到期償還的貸款或循環貸款未償還餘額方面，銀行可以按實際情況與客戶協商，容許客戶在兩年內分期償還相關貸款。

渣打：倘選擇開始還部分本金 有利降利息開支

渣打香港中小企業銀行主管董美怡回應指，環球局勢不穩定，全球通脹升溫息口上升， 進一步對企業構成壓力，中小企經營仍非常困難，相關措施能為有資金周轉困難的中小企，繼續提供緩衝以紓緩壓力，同時讓出現好轉及還款能力較好的企業，自願選擇開始部分本金還款 ，逐步復常，在加息環境下，更有利減低利息開支。

按證公司：中小企融資擔保計劃不還本申請期延長

因應金管局聯同銀行業再次延長「預先批核還息不還本」計劃的新安排，按證保險公司宣布，「中小企融資擔保計劃」下還息不還本安排的申請期延長6個月至2023年6月底，上限則延長6個月至合共最多42個月。同時，計劃會提供兩個部分還款選項，讓有意願和有能力的借款企業逐步回復正常還款。借款企業可選擇每月償還原定本金還款額的兩成，為期一年；或每月償還原定本金還款額的一半，為期兩年。無論借款企業選擇還息不還本安排或部分本金還款選項，貸款年期和擔保期一般會予以相應延長。上述安排將於本月24日生效。

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編輯：胡學能