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【大行報告】業務低迷收入增長放緩 摩通下調中國鐵塔目標價至0.85元

股樓投資 19:45 2022/10/20

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摩根大通指中國鐵塔（00788）第三季業績表現疲弱，因塔類業務低迷令收入增長按季放緩，同時EBITDA按年跌4%以及利潤率大幅收縮令市場感驚訝。該行相信市場反應負面，將目標價由0.93元降至0.85元。中國鐵塔周四（20日）收報0.81元，跌幅1.2%。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

摩通指，公司一體兩翼業務在折舊攤銷費用及一次性開支減少、以及期內鐵塔純利仍錄得逾20%穩健增長下，發展勢頭仍然強勁。但由於鐵塔維護成本下調，以及部分現有基站退役的影響。塔類業務疲軟及收入放緩。



【內房配股】 旭輝折讓逾12%先舊後新配股 淨籌6.23億元 復牌後股價急瀉逾15%【見下頁

    點擊圖片放大
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    +4

 

該行預計在低利潤的兩翼業務收入貢獻增加下，公司的EBITDA利潤率將繼續承壓，料盈利增長步伐由今年的22%，放緩至2023至2024年的16%及12%，並維持「中性」評級。

 

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 中國鐵塔（00788） 大行報告

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