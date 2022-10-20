【ESG講呢啲】外賣點「走塑」 叫foodpanda有得揀可重用餐盒？

疫情下，外賣成為不少打工仔的用餐選擇，疫情不足3年間，大型外賣平台foodpanda業績已比2019年提升了約5倍，日日也叫外賣，可以造成多少塑膠廢物或許超出你的想像，外賣怎樣「走塑」你又知不知道？今集《ESG講呢啲》一起看看foodpanda怎樣「走塑」吧！

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隔周星期三下午1時30分，《ESG講呢啲》為你深入淺出講解ESG對你有幾重要。

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叫外賣多要找「塑」？

有沒有想像過每日叫外賣，造成的塑膠廢物有多少？根據政府的數據顯示，2019年的塑膠餐具棄置量，大約是每日平均200公噸。世界自然基金會（WWF）海洋污染保育經理岑頌天（Ronia）指：「到了疫情後，即2020年開始，每日平均棄置量已經上升至266公噸，佔整體塑膠棄置量超過一成。」

foodpanda香港董事總經理賴偉昕（Ryan）就指，過去幾年間平台業績顯著的提升，2022年8月份對比3年前2019年提升了約5倍，「我們亦有注意到，在外賣普及化的時候，用戶亦用多了塑膠包裝，所以我們也很積極，希望提高大家在這方面的意識，可以做更多減少塑膠的行動。」

平台叫外賣揀「可重用餐盒」 還餐盒可獲優惠券

foodpanda獲環境及自然保育基金支持，於今年9月底起推出全港首個可重用餐具回收先導計劃，客人只需在我們平台找出參與的餐廳，然後在餐單裡選擇一些有提供可重用餐盒的菜式，外賣自取及速遞也可以，用餐過後只需要輕輕清洗可重用餐盒，然後就可以將餐盒歸還到回收機即可。

foodpanda香港企業社會責任及環境保護經理陳楠之（Woody）指：「我們在4個區域裡設置的9部回收機，包括中環、金鐘、灣仔及銅鑼灣，我們就會安排人手每日到回收機收回這些餐盒，然後送去做深層的清洗。」

Woody補充指，可重用餐盒採用食品級PP塑膠提供4種尺寸，用戶歸還餐盒可獲優惠券，首階段將提供8,000個可重用餐盒，合作餐廳及集團有超過40間。

食店即棄外賣餐具使用量增一倍

位於中環的上海弄堂菜肉餛飩就是其中一間合作餐廳，負責人關淑逑就坦言，疫情下外賣的生意額提升了一倍以上，即棄外賣盒及餐具都用多了一倍以上。她謂：「我們非常支持可重用餐盒，其實一直我們也在用一些，可分解、降解物料的即棄餐具，今次提供這個可回收重用的餐盒，我覺得是一個很好的意念，大家也希望多些支持環保。」餐廳的招牌菜式花雕醉雞、獅子頭、菜飯等，都可供外賣客人選用可重用餐盒。

位於黃竹坑的連鎖外賣店Planet Foody亦有參與可重用餐盒計劃外賣店提供多種可選重用餐盒的菜式，例如咖喱豬扒、意粉、沙律等等。

重用餐具回收的概念真的可行？

「我們的計劃首階段為期11個月，其後我們會跟WWF一同審視成效，期望可重用餐盒的使用量可以達到10萬次，在下一個階段，我們希望能吸引更多餐廳加入計劃，並且會研究推廣到更多地區，願景是希望所有餐廳夥伴都可以轉用可重用餐具及餐盒。」Ryan續指，我們亦希望繼續研究推出更多可重用餐具，例如杯、筷子、叉等等。



不過可重用餐具回收的概念真的可行？究竟要徹底清洗可重用餐盒，難度會否很大呢？Planet Foody所屬集團佳美航空飲食有限公司，亦同時負責整個計劃的餐盒洗滌工序，業務發展主管（餐飲服務 - 香港）鄭紹康（Janicson）觀察到回收的餐盒狀態參差，他形容有些客人「很乖」，將餐盒清洗乾淨，有些比較參差一點，可能不太乾淨就拿去回收，「所以在教育過程裡，客人真的需要基本清洗餐盒才可以做到好的效果，否則在我們洗滌的過程中是有一定的難度。」

除了可重用餐盒計劃，foodpanda於2021年10月推出「環保飲食餐廳認證計劃」，至今已有逾60間餐廳獲認證。foodpanda亦於2018年開始推出預設「沒有餐具」的選項，至少兩成客戶選擇「走餐具」，至今已減少了超過6500萬份即棄塑膠餐具（Text加一行：減少了超過6500萬份即棄塑膠餐具）；平台亦從145間餐廳的餐牌中，移除了超過500款魚翅相關菜式。

最後跟大家看看世界自然基金會（WWF）的「走塑」貼士：

餐廳：

-推出更多優惠給自備餐盒的食客

-與不同商家合作推出可從用餐盒租借計劃

食客：

-可選用市面上較輕便的自備餐盒或餐具，帶到餐廳買外賣

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