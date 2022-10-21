Taylor Swift前度赴烏克蘭參軍抗俄 有戰死沙場準備

美國樂壇天后Taylor Swift過往情史豐富，每個前男友都相當高質。美國前總統甘迺迪家族成員Conor Kennedy也曾與Taylor Swift拍拖，分開後男方生活低調。美媒報道，Conor早前秘密加入國際軍團，協助烏克蘭對抗俄羅斯。

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美媒報道指，美國前司法部長及參議員羅拔甘迺迪（Robert F. Kennedy）孫兒、現年28歲的Conor在Instgram發文，透露自己秘密加入烏克蘭國際軍，更赴前線打仗。

Conor指過去一年得知烏克蘭被俄羅斯入侵，他深受當地發生的事情感動。當聽到烏方國際軍團正徵召外國人參戰，他就二話不說前往大使館申請入伍。

為了不想家人和朋友為自己擔心，亦不希望在軍隊受到優待，Conor從來未有向他們告知此事。只有一位美國人得知Conor身處烏克蘭，還有一個人在海外得知其真名。

Conor坦言自己沒有軍事經驗、並非神射手。但憑著其積極學習、任勞任怨，甚至有戰死沙場的決心，Conor受到軍團指揮官賞識，同意派他到東北部前線作戰。

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他沒有透露有關戰爭細節，並指自己在當地逗留時間未算長，但感觸良多。Conor表示較預期更喜歡成為一名士兵，當兵經歷雖然危險，但生活簡單，自己變得更加勇敢。

Conor指在國際軍團認識了來自不同國家、背景及意識形態的同伴，讚揚他們與烏克蘭平民都是真正勇士，挺身與寡頭政治鬥爭。他呼籲網友為烏克蘭戰爭提供援助，例如運送醫療用品。

Conor在2012年夏天與Taylor Swift發展姊弟戀，但戀情維持不足半年就分手。據悉Taylor Swift的歌曲Begin Again及Everything Has Changed都是為Conor而作。

責任編輯：郭麗明