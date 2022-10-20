【消費者私隱】消費者重視數據私隱保護　近4成人曾因此更換供應商

▲ 有報告顯示，逾7成人表示不會從未能保護客戶數據私隱的企業中消費。

在大數據和人工智能技術應用愈趨廣泛的同時，消費者亦更為重視保護其個人數據私隱。有報告顯示，逾7成人表示不會從未能保護客戶數據私隱的企業中消費，更有近4成人曾因企業處理數據私隱的問題而更換供應商。

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科企思科（Cisco）早前就消費者對個人數據私隱的看法和行為，訪問了來自中國內地、日本及印度等12個國家的約2,600名消費者，並於今（20日）發布《2022年消費者私隱調查》報告。

逾5成消費者 願匿名提供數據

調查顯示，消費者迫切要求企業進一步提高處理客戶數據的透明度，希望企業在使用個人數據時能更公開和透明。儘管消費者支持企業使用人工智能技術，包括有54%受訪者願意，分享他們的匿名數據以改善人工智能產品，但65%受訪者表示，會因企業使用人工智能的方式，而對其失去信心。

此外，調查又發現，由於消費者對企業保護數據能力的信任程度減弱，不少人會採取實際行動，以保護其數據私隱。如有76%受訪者表示，不會光顧那些他們認為無法有效保護數據的企業，亦有37%受訪者表示，他們曾因數據私隱問題而更換供應商，當中大多是來自印度（68%）和中國內地（53%）的受訪者。

思科副總裁、法律副總顧問暨私隱總監Harvey Jang表示，即使法律沒有要求企業需向客戶交代其數據的用途，但企業以簡易的語言和相關資料易取的方式，向客戶解釋企業將如何使用發處理其數據，是兩者之間建立信任的基礎。

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責任編輯：殷凱怡

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