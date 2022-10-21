【內地電訊股】中移動9月5G客戶數增至5.57億　一文看清內地電訊商8月數據

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【美股業績】Snap季度收入按年升6%遜預期 增長上市以來首次跌至個位數、盤後重挫26%
內地電訊公司陸續公布8月上客量。中國移動 （00941） 5G上客量繼續跑贏，按月多1800.4萬戶，累計約5.57億戶；中國聯通 （00762） 9月則突破2億戶，按月增600.2萬戶。
中國移動公布，9月移動業務客戶總數9.74億戶，按月淨增客戶數79.8萬戶，上半年累增1714.8萬戶。5G套餐客戶數約5.57億戶，按月增1800.4萬戶。
有綫寬帶業務方面，客戶總數2.65億戶，淨增客戶數401.9萬戶，首9個月累增2481.6萬戶。
中國聯通 （00762） 公布9月份數據，期內「大聯接」用戶累計8.42億戶，按月增1457.1萬戶。5G套餐用戶累計2.01億戶，按月增600.2萬戶；物聯網終端連接累計3.66億戶，按月增1163.2萬戶。
5G 行業虛擬專網服務客戶數2785個，按月增233個。
9月智慧客服客戶問題解決率 98.1%；9月智慧客服智能服務佔比 79.2%。
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