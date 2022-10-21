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【內地電訊股】中移動9月5G客戶數增至5.57億　一文看清內地電訊商8月數據

股市 07:40 2022/10/21

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內地電訊公司陸續公布8月上客量。中國移動  （00941）  5G上客量繼續跑贏，按月多1800.4萬戶，累計約5.57億戶；中國聯通  （00762） 9月則突破2億戶，按月增600.2萬戶。

中移動

中國移動公布，9月移動業務客戶總數9.74億戶，按月淨增客戶數79.8萬戶，上半年累增1714.8萬戶。5G套餐客戶數約5.57億戶，按月增1800.4萬戶。

有綫寬帶業務方面，客戶總數2.65億戶，淨增客戶數401.9萬戶，首9個月累增2481.6萬戶。

聯通

中國聯通 （00762） 公布9月份數據，期內「大聯接」用戶累計8.42億戶，按月增1457.1萬戶。5G套餐用戶累計2.01億戶，按月增600.2萬戶；物聯網終端連接累計3.66億戶，按月增1163.2萬戶。

5G 行業虛擬專網服務客戶數2785個，按月增233個。

9月智慧客服客戶問題解決率 98.1%；9月智慧客服智能服務佔比 79.2%。

重溫上月數據，可瀏覽【下一頁】

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港股 5G 電訊商 電訊 中國聯通（00762） 中國移動（00941）

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