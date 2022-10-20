【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」

▲ 由香港創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2022」，將於10月22至30日期間，在沙田科學園舉行。（科學園圖片）

香港科技園公司將於「創新科技嘉年華2022」的科技園公司展區，展示超過20間園區公司的科研成果，市民可親身透過多感官體驗，了解創新科技如何融入日常生活及工作中。

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由香港創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2022」，將於10月22至30日期間，在沙田科學園舉行。一連9日的活動以「創科力量 夢想啓航」為主題，設有一系列互動和教育活動，包括本地發明及研究成果展覽、創新科技網上工作坊、網上講座，以及互動遊戲等，歡迎公眾人士參與，從而推廣本地創科文化。

「城市創科大挑戰」創意展同步舉行

科技園特意在其展區設立「五感科技體驗館」,公眾可透過「視覺」、「嗅覺」、「聽覺」、「味覺」與「觸覺」，親身了解創科如何改善日常生活素質和造福社會。

此外，「城市創科大挑戰」創意展亦將於「創新科技嘉年華 2022 」期內同時舉行。以「智創香港新常態」為主題，邀請社會各界就「環境的可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。

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責任編輯：李智美