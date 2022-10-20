  • 25°C
香港時間 : 20221020日 (週四) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【周末好去處】「創新科技嘉年華」22日開幕　公眾人士可參與「五感科技體驗館」

商業 18:28 2022/10/20

分享：

分享：

由香港創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2022」，將於10月22至30日期間，在沙田科學園舉行。（科學園圖片）

香港科技園公司將於「創新科技嘉年華2022」的科技園公司展區，展示超過20間園區公司的科研成果，市民可親身透過多感官體驗，了解創新科技如何融入日常生活及工作中。

【賞你遊】新一輪「賞你遊香港」名額64000個　消費滿800元即可向旅行社報名

由香港創新科技署主辦的「創新科技嘉年華 2022」，將於10月22至30日期間，在沙田科學園舉行。一連9日的活動以「創科力量 夢想啓航」為主題，設有一系列互動和教育活動，包括本地發明及研究成果展覽、創新科技網上工作坊、網上講座，以及互動遊戲等，歡迎公眾人士參與，從而推廣本地創科文化。

「城市創科大挑戰」創意展同步舉行

科技園特意在其展區設立「五感科技體驗館」,公眾可透過「視覺」、「嗅覺」、「聽覺」、「味覺」與「觸覺」，親身了解創科如何改善日常生活素質和造福社會。

此外，「城市創科大挑戰」創意展亦將於「創新科技嘉年華 2022 」期內同時舉行。以「智創香港新常態」為主題，邀請社會各界就「環境的可持續發展」及「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。

【空運指數】DHL香港空運貿易指數下挫　第四季跌4.8點至34.7點　

【電動車】全球首間電動車供電酒店　現代汽車酒店於英國開幕

責任編輯：李智美

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【展覽復常】車仔展人流按年升36%　3D人仔NFT、香港原創賽車Game受追捧
2022/09/26
【展覽復常】車仔展人流按年升36%　3D人仔NFT、香港原創賽車Game受追捧
【香港展覽】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
2022/09/29
【香港展覽】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常
2022/10/06
【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常
【施政報告2022】展覽業將推14億新計劃　主辦商盼涵蓋更多中小型展會及場地
2022/10/19
【施政報告2022】展覽業將推14億新計劃　主辦商盼涵蓋更多中小型展會及場地

你可能感興趣

【展覽復常】車仔展人流按年升36%　3D人仔NFT、香港原創賽車Game受追捧
17:37 2022/09/26
【展覽復常】車仔展人流按年升36%　3D人仔NFT、香港原創賽車Game受追捧
【香港展覽】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
18:53 2022/09/29
【香港展覽】秋季5大科技展覽　結合線上線下拓商機
【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常
19:33 2022/10/06
【展覽復常】紐約漫畫展開幕　主辦方稱實體展緩步復常
科技產品 商場活動 可持續發展 文娛藝術 科研 創新科技及應用 好去處 展覽

下一篇文章

【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【婚禮需求】本港調查：過半受訪者傾向簡約婚禮　惟訂婚戒指不能慳
【婚禮需求】本港調查：過半受訪者傾向簡約婚禮　惟訂婚戒指不能慳
【施政報告2022】港府推動「多式聯運」及高增值物流　業界代表：「正確思路」
【施政報告2022】港府推動「多式聯運」及高增值物流　業界代表：「正確思路」
【施政報告2022】展覽業資助計劃截至明年6月底　被質疑忽略下半年展會高峰期　主辦商：等同「歧視」
【施政報告2022】展覽業資助計劃截至明年6月底　被質疑忽略下半年展會高峰期　主辦商：等同「歧視」
【施政報告2022】施政報告一系列中小企支援措施出爐　一文看清有何著數（不斷更新）
【施政報告2022】施政報告一系列中小企支援措施出爐　一文看清有何著數（不斷更新）
【施政報告2022】政府延長「還息不還本」至明年7月底　中小企：審批有難度
【施政報告2022】政府延長「還息不還本」至明年7月底　中小企：審批有難度
【施政報告2022】初創期待政策協助研究商品化　業界要看長遠成效
【施政報告2022】初創期待政策協助研究商品化　業界要看長遠成效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款